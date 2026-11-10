A falta de una jornada para el cierre de la fase regular, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca, Atlas, Santos Laguna, León y Pachuca ocupan los ocho primeros lugares de la tabla. Sin embargo, todavía hay equipos con posibilidades matemáticas de meterse en la próxima fase.

El Apertura 2026 de la Liga MX entra en su recta final y, a falta de una jornada para que termine la fase regular, comienzan a definirse los posibles enfrentamientos de la Liguilla. Por ahora, los ocho equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla de posiciones son Cruz Azul, Club América, Chivas, Toluca, Atlas, Santos Laguna, León y Pachuca.

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La Máquina llega como líder del certamen con 32 puntos, mientras que las Águilas y el Rebaño Sagrado comparten la segunda posición con 30 unidades. Más atrás aparece Toluca, de Antonio Mohamed, con 27 puntos, la misma cantidad que Atlas, aunque con una mejor diferencia de goles. Santos Laguna, León y Pachuca completan actualmente los puestos de clasificación.

De todas maneras, esta distribución todavía puede sufrir modificaciones. La Jornada 17 será determinante, ya que hay equipos que se encuentran por debajo de los primeros ocho puestos y todavía cuentan con posibilidades matemáticas de meterse en la próxima instancia. Además, los resultados de la última fecha podrían modificar las posiciones y, por lo tanto, los enfrentamientos de la Liguilla.

Entre los principales candidatos a quedarse con el título aparecen Cruz Azul, América y Chivas, que han conseguido mantenerse en la parte más alta de la clasificación. También hay que tener en cuenta a Toluca, el equipo dirigido por Antonio Mohamed, que buscará volver a ser protagonista y pelear por un nuevo campeonato.

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Así serían los cruces de Liguilla del Apertura 2026

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, los enfrentamientos de la próxima instancia quedarían definidos de la siguiente manera:

Cruz Azul (1.º) vs. Pachuca (8.º) Club América (2.º) vs. León (7.º) Chivas (3.º) vs. Santos Laguna (6.º) Toluca (4.º) vs. Atlas (5.º)

Estos serían los cuatro enfrentamientos de acuerdo con el orden actual de la tabla: el primero contra el octavo, el segundo frente al séptimo, el tercero ante el sexto y el cuarto contra el quinto.

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