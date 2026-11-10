El Apertura 2026 de la Liga MX entra en su recta final y, a falta de una jornada para que termine la fase regular, comienzan a definirse los posibles enfrentamientos de la Liguilla. Por ahora, los ocho equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla de posiciones son Cruz Azul, Club América, Chivas, Toluca, Atlas, Santos Laguna, León y Pachuca.
La Máquina llega como líder del certamen con 32 puntos, mientras que las Águilas y el Rebaño Sagrado comparten la segunda posición con 30 unidades. Más atrás aparece Toluca, de Antonio Mohamed, con 27 puntos, la misma cantidad que Atlas, aunque con una mejor diferencia de goles. Santos Laguna, León y Pachuca completan actualmente los puestos de clasificación.
De todas maneras, esta distribución todavía puede sufrir modificaciones. La Jornada 17 será determinante, ya que hay equipos que se encuentran por debajo de los primeros ocho puestos y todavía cuentan con posibilidades matemáticas de meterse en la próxima instancia. Además, los resultados de la última fecha podrían modificar las posiciones y, por lo tanto, los enfrentamientos de la Liguilla.
Entre los principales candidatos a quedarse con el título aparecen Cruz Azul, América y Chivas, que han conseguido mantenerse en la parte más alta de la clasificación. También hay que tener en cuenta a Toluca, el equipo dirigido por Antonio Mohamed, que buscará volver a ser protagonista y pelear por un nuevo campeonato.
Así serían los cruces de Liguilla del Apertura 2026
Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, los enfrentamientos de la próxima instancia quedarían definidos de la siguiente manera:
- Cruz Azul (1.º) vs. Pachuca (8.º)
- Club América (2.º) vs. León (7.º)
- Chivas (3.º) vs. Santos Laguna (6.º)
- Toluca (4.º) vs. Atlas (5.º)
Estos serían los cuatro enfrentamientos de acuerdo con el orden actual de la tabla: el primero contra el octavo, el segundo frente al séptimo, el tercero ante el sexto y el cuarto contra el quinto.
En sintesis
- Cruz Azul lidera el Apertura con 32 puntos, seguido por América y Chivas con 30.
- Antonio Mohamed dirige a Toluca, clasificado en cuarto puesto con 27 unidades sumadas.
- Los cruces de Liguilla proyectados enfrentan a Cruz Azul, América, Chivas y Toluca con rivales.