Piojo Herrera revela qué le preocupa de Gil Mora: “Es lo único que me desconcierta”

Con la vuelta de Gilberto Mora a las canchas, Miguel Herrera destacó uno de los factores que más le preocupa de la joven estrella.

Gilberto Mora ha logrado consolidarse como una de las grandes figuras emergentes, no sólo del balompié nacional, sino del representativo absoluto de México con apenas 18 años recién cumplidos. Bajo esa inercia estelar, la expectación alrededor del volante creativo de los Xolos de Tijuana continúa en ascenso con la mirada puesta en su proyección internacional.

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Apenas cruzada la mayoría de edad, las versiones en torno a una eventual venta histórica al futbol europeo no tardaron en detonar, situando al Liverpool como uno de los pretendientes más sólidos en el Viejo Continente. No obstante, bajo la óptica de Miguel Herrera, existe una problemática puntual en torno a Gil Mora que exige una intervención inmediata por parte de su entorno deportivo.

En una charla concedida a TUDN tras el cotejo entre América y Tijuana, el actual director técnico del Atlante fue consultado acerca del regreso a la actividad de Mora luego de superar problemas musculares, externando con crudeza su inquietud: “Nos debe de ocupar mucho esa situación, porque está muy chico para tener tantas lesiones, y tan seguidas. Eso es lo único que a mi me desconcierta de este chico, que es extraordinario, que es un fuera de serie, pero que tendrá que cuidarse más de lo normal y tendrá que trabajar mucho en la prevención de estas lesiones porque le han pegado estos momentos difíciles.”

Afianzado ya en las alineaciones estelares de la Jauría y bajo la órbita prioritaria del Tri, su más reciente recaída volvió a encender las luces rojas en el medio azteca. Tras causar baja de la concentración nacional durante la última Fecha FIFA, el enganche se ausentó en cinco compromisos oficiales con los fronterizos, reapareciendo en Santa Úrsula frente a las Águilas luego de más de un mes en el dique seco tras un hermetismo casi total sobre los alcances médicos de su molestia.

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Gil Mora vuelve al equipo de Xolos [Foto: Getty]

Ante este panorama, el “Piojo” urgió a coordinar un protocolo integral que proteja a un baluarte que incide de forma transversal en el esquema de Tijuana y en el proyecto de Selección Mexicana: “Él tendrá que manejarlo, la gente de Tijuana trabajará alrededor suyo, como el Loco Abreu que hablaba del trabajo, no de recuperación, pero preventivo… Tratar de fortalecerse más porque es una cuestión que ya le afecta a Rafa y a su cuerpo técnico esta ausencia de Gil.“

¿México debe de tener Mora-dependencia?

Uno de los dilemas recurrentes al disponer de un elemento diferencial radica en estructurar el funcionamiento colectivo de tal modo que no se caiga en una subordinación absoluta, garantizando fluidez táctica aún en su ausencia. Con la camiseta número 10 tricolor ya asignada a su espalda, se pretende que Mora funja como el director de orquesta sin que el equipo quede paralizado sin su presencia.

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Cuestionado sobre este escenario, Herrera respaldó con naturalidad el impacto de contar con un jugador franquicia: “Y que bueno tener esa Mora-dependencia. Salvando las distancias, Argentina tenía una Messi-dependencia… en las selecciones hay este tipo de jugadores jugadores que es mejor tenerlos a que tengan esa calidad y que no figuren.“

Finalmente, el experimentado estratega mexicano aplaudió la calurosa recepción que el Coloso de Santa Úrsula le brindó a la joya fronteriza al ingresar de cambio al minuto 57: “Me dio gusto que entre y tanto la afición de Tijuana y americanista lo alabaron, y eso es genial. Saber que tenemos una figura que el futbol mexicano reconoce y que lo impulsa a ser un gran idolo, y él tendrá que asumir esa responsabilidad, como lo viene mostrando,”concluyó el mexicano.

En síntesis

Gilberto Mora , de 18 años, se perdió cinco partidos con Tijuana por lesión.

, de 18 años, se perdió cinco partidos con Tijuana por lesión. Miguel Herrera , técnico del Atlante, alertó por las constantes lesiones de Gilberto Mora.

, técnico del Atlante, alertó por las constantes lesiones de Gilberto Mora. Gilberto Mora ingresó de cambio al minuto 57 en el partido contra América.