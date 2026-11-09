Falta una jornada para que finalice la etapa regular del Apertura 2026 y ninguna posición quedó definida.

Este domingo 8 de noviembre finalizó la Jornada 16 de la Liga MX y tan solo queda una fecha para que finalice la etapa regular y comience la Fiesta Grande. Si bien varios equipos ya aseguraron su lugar en la Liguilla, todavía puede haber varios cambios en la clasificación.

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Por ejemplo Rayados, que actualmente está fuera de la Liguilla al ubicarse 10°, tiene un partido pendiente contra Querétaro por lo que podría sumar seis puntos y meterse en caso de ganar ambos partidos (cierra la etapa regular con Pumas en CU).

La novedad de este fin de semana es que Cruz Azul quedó como líder en solitario del Apertura 2026 tras la victoria ante Tigres y el empate de América en el Clásico Capitalino. En Bolavip le consultamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su predicción de cómo quedarán los cruces de cuartos de final de la Liga MX considerando los partidos de la última jornada.

Cruz Azul quedó como líder de la Liga MX (Reuters)

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Los cruces de cuartos de final según la IA

De acuerdo a Gemini, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas se mantendrán en las posiciones actuales (es decir de 1° a 5°) y luego en la sexta ubicación coloca a Rayados, que sería la gran sorpresa. Santos Laguna quedaría séptimo y el octavo clasificado sería Pachuca.

(1) Cruz Azul vs. (8) Pachuca: El superlíder contra un equipo que entrará de panzazo, pero que siempre es peligroso en Liguilla.

El superlíder contra un equipo que entrará de panzazo, pero que siempre es peligroso en Liguilla. (2) Club América vs. (7) Santos Laguna: Las Águilas cerrarían en el Azteca ante un Santos que ha sido irregular pero que llega en un gran momento final.

Las Águilas cerrarían en el Azteca ante un Santos que ha sido irregular pero que llega en un gran momento final. (3) Chivas vs. (6) Monterrey: El duelo más parejo y atractivo de la primera ronda. Rayados llegaría enrachado tras recuperar terreno en sus últimos juegos.

El duelo más parejo y atractivo de la primera ronda. Rayados llegaría enrachado tras recuperar terreno en sus últimos juegos. (4) Toluca vs. (5) Atlas: Una serie muy táctica donde Toluca tendrá la ventaja de cerrar en la altura del Nemesio Díez.

Así se juega la última jornada del Apertura 2026

Club Puebla vs Atlético de San Luis

Xolos vs Atlante

FC Juárez vs Atlas

Santos Laguna vs Club León

Pachuca vs Toluca

Pumas vs Rayados

Tigres vs América

Chivas vs Cruz Azul

Querétaro vs Necaxa

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En síntesis