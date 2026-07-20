Asi quedó la tabla de regla de menores de la Liga MX tras la primer jornada del Apertura 2026

El Apertura 2026 ya comenzó y, tras la primera jornada, así está la tabla de la regla de menores: América y Tijuana lideran el cumplimiento, mientras varios clubes todavía deben sumar muchos minutos.

La semana pasada comenzó una nueva temporada del futbol mexicano y, una vez finalizado el Mundial 2026, todos los focos vuelven a estar puestos en la actividad de los clubes. Los grandes equipos de la Liga MX ya iniciaron su camino en el Torneo Apertura 2026 con el objetivo de pelear por el título.

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La primera jornada del campeonato ya quedó atrás y dejó los primeros resultados, actuaciones y conclusiones de los equipos. Sin embargo, más allá de la lucha por la cima de la tabla general, existe otro aspecto que empieza a ganar protagonismo: el cumplimiento de la regla de menores.

Esta normativa obliga a los clubes a darle minutos a futbolistas jóvenes a lo largo del torneo. El objetivo es que los jugadores formados en las fuerzas básicas tengan oportunidades reales en la máxima categoría y puedan sumar experiencia dentro del fútbol profesional.

De acuerdo con el reglamento, cada club debe alcanzar un mínimo de 1.170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 o después. El cumplimiento de esta norma será obligatorio para todos los equipos durante el Apertura 2026, con el fin de evitar sanciones.

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América es el equipo que más minutos acumuló hasta el momento, con 181, aunque todavía necesita sumar 989 minutos más para alcanzar el objetivo. Detrás aparecen Club Tijuana, con 180, y Necaxa, con 150.

Así está la tabla de la regla de menores tras la Jornada 1

Equipo Minutos acumulados Minutos restantes América 181 989 Club Tijuana 180 990 Necaxa 150 1020 Atlas 116 1054 Atlante 108 1062 Pachuca 103 1067 Atlético de San Luis 90 1080 Toluca 90 1080 Universidad Nacional 90 1080 Querétaro 60 1110 Cruz Azul 34 1136 Santos Laguna 31 1139 Puebla 25 1145 León 16 1154 Rayados de Monterrey 15 1155 Tigres 7 1163 FC Juárez 0 1170 Guadalajara 0 1170

En sintesis

La regla de menores exige 1.170 minutos a futbolistas nacidos desde 2003.

exige 1.170 minutos a futbolistas nacidos desde 2003. El Club América lidera la tabla de menores con 181 minutos acumulados.

lidera la tabla de menores con 181 minutos acumulados. FC Juárez y Guadalajara marchan en cero minutos tras la Jornada 1.