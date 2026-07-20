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Asi quedó la tabla de regla de menores de la Liga MX tras la primer jornada del Apertura 2026

El Apertura 2026 ya comenzó y, tras la primera jornada, así está la tabla de la regla de menores: América y Tijuana lideran el cumplimiento, mientras varios clubes todavía deben sumar muchos minutos.

Tabla de la regla de menores tras la primera jornada.
© Getty ImagesTabla de la regla de menores tras la primera jornada.

La semana pasada comenzó una nueva temporada del futbol mexicano y, una vez finalizado el Mundial 2026, todos los focos vuelven a estar puestos en la actividad de los clubes. Los grandes equipos de la Liga MX ya iniciaron su camino en el Torneo Apertura 2026 con el objetivo de pelear por el título.

La primera jornada del campeonato ya quedó atrás y dejó los primeros resultados, actuaciones y conclusiones de los equipos. Sin embargo, más allá de la lucha por la cima de la tabla general, existe otro aspecto que empieza a ganar protagonismo: el cumplimiento de la regla de menores.

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Esta normativa obliga a los clubes a darle minutos a futbolistas jóvenes a lo largo del torneo. El objetivo es que los jugadores formados en las fuerzas básicas tengan oportunidades reales en la máxima categoría y puedan sumar experiencia dentro del fútbol profesional.

De acuerdo con el reglamento, cada club debe alcanzar un mínimo de 1.170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 o después. El cumplimiento de esta norma será obligatorio para todos los equipos durante el Apertura 2026, con el fin de evitar sanciones.

América es el equipo que más minutos acumuló hasta el momento, con 181, aunque todavía necesita sumar 989 minutos más para alcanzar el objetivo. Detrás aparecen Club Tijuana, con 180, y Necaxa, con 150.

Así está la tabla de la regla de menores tras la Jornada 1

EquipoMinutos acumuladosMinutos restantes
América181989
Club Tijuana180990
Necaxa1501020
Atlas1161054
Atlante1081062
Pachuca1031067
Atlético de San Luis901080
Toluca901080
Universidad Nacional901080
Querétaro601110
Cruz Azul341136
Santos Laguna311139
Puebla251145
León161154
Rayados de Monterrey151155
Tigres71163
FC Juárez01170
Guadalajara01170
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En sintesis

  • La regla de menores exige 1.170 minutos a futbolistas nacidos desde 2003.
  • El Club América lidera la tabla de menores con 181 minutos acumulados.
  • FC Juárez y Guadalajara marchan en cero minutos tras la Jornada 1.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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