¿Por qué se adelantó el partido de Toluca y Pumas por la Jornada 2 del Apertura 2026?

Toluca se enfrenta con Pumas este martes en vez de verse las caras el próximo fin de semana. El motivo del adelantamiento.

Toluca y Pumas se ven las caras este martes 21 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El encuentro comienza a partir de las 21:05hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Díez.

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Muchos aficionados se preguntan por qué este partido se juega este martes y no el fin de semana, como los otros encuentros de la segunda jornada de la Liga MX. La explicación de por qué se adelantó el juego es debido a que Toluca tiene que disputar el Campeón de Campeones.

Toluca se enfrenta con Cruz Azul el próximo sábado a las 18:30hs (CDMX) por el Campeón de Campeones en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Los Diablos se ganaron esta oportunidad por coronarse en el Apertura 2025 y La Máquina por conseguir el título más reciente, es decir el del Clausura 2026.

El estadio donde se disputa el Campeón de Campeones (Getty Images)

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De esta manera, los partidos tanto de Toluca como de Cruz Azul tuvieron que ser adelantados debido a que ninguno de los dos equipos podía jugar el fin de semana por el Campeón de Campeones. Entonces los Diablos reciben este martes a Pumas y La Máquina a Club Puebla.

Toluca viene de ganarle por 2-0 a Chivas en el debut del Apertura 2026, mientras que Pumas cayó por 3-0 frente a Pachuca. El equipo de Antonio Mohamed es candidato a llevarse el triunfo, aunque es probable que el DT argentino rote el equipo en la previa al Campeón de Campeones.

En síntesis

Toluca y Pumas adelantaron su partido del Apertura 2026 para este martes 21 de julio.

adelantaron su partido del Apertura 2026 para este martes 21 de julio. El juego se adelantó porque Toluca disputará el Campeón de Campeones este sábado.

disputará el Campeón de Campeones este sábado. Toluca venció 2-0 a Chivas y Pumas cayó 3-0 ante Pachuca en la primera jornada.