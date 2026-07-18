Repasa cómo se encuentran los primeros puestos del Apertura, tras el final de la jornada 1.

Este sábado se puso punto final a la jornada 1 del Apertura 2026, que luego de dejar detrás muchos partidos promisorios ahora ya es historia. Todos los equipos han hecho su debut en el segundo semestre de la Liga MX y saben qué corregir y qué reforzar para lo que viene. A continuación, el desglose de todo lo que dejó la fecha inaugural.

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Los resultados de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Estos fueron los marcadores finales de los nueve enfrentamientos que tuvieron lugar en esta primera fecha del campeonato del futbol mexicano:

Necaxa 2-1 Atlante

2-1 Atlante Xolos 3-1 Tigres

3-1 Tigres León 2-3 Atlas

San Luis 2-3 Cruz Azul

FC Juárez 0-1 Puebla

Pumas 0-3 Pachuca

Monterrey 3-2 Santos Laguna

3-2 Santos Laguna Chivas 0-2 Toluca

Querétaro 0-1 América

En el transcurso de esta jornada inicial, hubo tres triunfos locales y seis triunfos visitantes, con poco peso de los dueños de casa, además de veintidós goles convertidos.

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¿Quién es el líder del torneo tras la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Consumado el desarrollo de la primera fecha, Pachuca es el puntero en soledad de la fase regular. Con sus mismos 3 puntos pero con peor diferencia de gol figuran Xolos, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Monterrey, Necaxa y Puebla, que también ganaron. Sin embargo, los ‘Tuzos’ marchan arriba de todos por triunfar por tres tantos de ventaja.

Pachuca goleó y arrancó primero [Foto: Getty]

La tabla de posiciones tras la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX:

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¿Quién es el líder de goleo tras la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Luego del arranque de la fase regular, cuatro jugadores comparten la cima de la tabla de goleo tras convertir por duplicado en el estreno de sus equipos:

Jeremy Márquez (doblete en Cruz Azul vs. Atlético San Luis)

(doblete en Cruz Azul vs. Atlético San Luis) Lucas Ocampos (doblete en Monterrey vs. Santos Laguna)

(doblete en Monterrey vs. Santos Laguna) Salomón Rondón (doblete en Pachuca vs. Pumas UNAM)

(doblete en Pachuca vs. Pumas UNAM) Mourad el Ghezouani (doblete en Xolos vs. Club León)

El resto de los futbolistas que anotaron en la primera fecha del campeonato, todos marcaron un único gol y marchan por detrás de estos cuatro.

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La tabla de goleo tras la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX: