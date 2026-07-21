Checo Pérez y Cadillac deberían estar más cerca en el Gran Premio de Hungría

Por primera vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1, Valtteri Bottas terminó mejor que Checo Pérez en la clasificación.

¿Qué tal, amigos de Bolavip? El Gran Premio de Bélgica dejó una cachetada al reglamento de la F1. Cuando estamos en una de las pistas más históricas, donde el piloto que creía más en su auto podía ganar algo, ahora todo el análisis de la carrera para por el famoso “deployment” de energía y toda esa historia. Desde ese punto de vista… hemos perdido esa esencia y la FIA ya lo sabe.

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Para Checo Pérez el fin de semana fue difícil porque este circuito tan largo, de 7 kilómetros, expone que todavía Cadillac tiene mucho por hacer en cuanto al desarrollo. Fue la primera vez que Valtteri Bottas le ganó en la clasificación en esta temporada de la Fórmula 1 y al mismo tiempo tuvo problemas en confiabilidad por un elemento de otro auto que le rompió la suspensión.

Checo Pérez abandonó en el Gran Premio de Bélgica (Getty Images)

Se viene el Gran Premio de Hungría. Características completamente distintas, circuito completamente distinto. Y creo que ahí el mexicano y Cadillac deberían estar mucho más cerca, pero fue un presentación en Bélgica que le costó muchísimo, en general, sumado a la mala suerte que tuvieron en la carrera.

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+ Mira mi columna completa luego del GP de Bélgica: