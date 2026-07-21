Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Pumas por la jornada 2 de la Liga MX: canales de TV y streaming

El equipo de Antonio Mohamed visita al de Esteban Solari por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este martes con el inicio de la segunda jornada, aunque de manera adelantada. La fecha contará con dos encuentros programados antes del resto de los partidos: Toluca vs. Pumas y Cruz Azul vs. Puebla, ambos reprogramados por compromisos del calendario.

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El duelo entre Toluca y Pumas, correspondiente a la Jornada 2, fue adelantado debido a que los Diablos Rojos disputarán el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul el próximo fin de semana en California. Por ese motivo, la Liga MX decidió modificar la programación para que el equipo escarlata pueda llegar con el descanso necesario a ese compromiso.

Toluca afrontará su primer partido como local en el Torneo Apertura 2026 con el objetivo de mantener el buen comienzo de temporada. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed llega con confianza luego de derrotar 2-0 a Chivas en la primera jornada y ahora intentará sumar una nueva victoria ante su afición.

Del otro lado estará Pumas, que necesita dar una rápida respuesta tras un estreno para el olvido. El conjunto universitario cayó 3-0 frente a Pachuca en el debut de Esteban Solari como entrenador y buscará recuperarse para no quedar relegado en las primeras jornadas.

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Horario y TV del partido por la Liga MX

El encuentro entre Toluca y Pumas se disputará este martes 21 de julio de 2026 desde las 21:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Diez, donde se espera un gran marco de público para uno de los partidos más atractivos de la jornada adelantada.

Los aficionados de ambos equipos podrán seguir el partido EN VIVO por Azteca 7 en televisión abierta, mientras que por streaming estará disponible a través de FOX One.

En sintesis

Toluca recibe a Pumas este martes 21 de julio en el Estadio Nemesio Diez.

recibe a Pumas este martes 21 de julio en el Estadio Nemesio Diez. Antonio Mohamed buscará sumar una nueva victoria tras vencer 2-0 a Chivas previamente.

buscará sumar una nueva victoria tras vencer 2-0 a Chivas previamente. La transmisión en vivo estará disponible en televisión abierta a través del canal Azteca 7.