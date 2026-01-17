El Clausura 2026 de la Liga MX sigue a paso firme y este sábado 17 de enero se cerró un nuevo día de la Jornada 3. En esta ocasión, el liderato del torneo se mantiene en manos de Chivas pero ahora de manera solitaria tras el empate de Toluca.

Y es que el Rebaño Sagrado continúa con su buen paso en el torneo y ahora venció 2-1 de local a Querétaro. En tanto, los Diablos Rojos empataron en condición de visitante ante Tigres UANL, reeditando la Final del Apertura 2025. Un rato antes, Atlas obtuvo una buena victoria fuera de casa ante Necaxa.

Los resultados del sábado en el Clausura 2026:

Necaxa 0-1 Atlas (González)

(González) Chivas (González – Alvarado) 2-1 Querétaro (Coronel)

(González – Alvarado) (Coronel) Tigres UANL 0-0 Toluca

Aún quedan dos partidos de sábado que pueden modificar la tabla nuevamente: Cruz Azul vs. Puebla y Xolos vs. Atlético San Luis.

¿Cuál es el líder del Clausura 2026 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la jornada, Chivas se mantiene líder con 9 unidades, siendo el único con puntaje ideal. Luego, de escolta, aparece Toluca con 7 puntos.

La tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026:

¿Qué partidos se jugarán el domingo 18 de enero en la Liga MX?

La Jornada 3 aún no terminó y este domingo 18 de enero finalizará con tres compromisos:

Pumas UNAM vs. León: 12:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas (CDM), en el Estadio Olímpico Universitario Santos Laguna vs. Juárez: 17:00 horas (CDM), en el Estadio Corona

17:00 horas (CDM), en el Estadio Corona Pachuca vs. América: 19:06 horas (CDM), en el Estadio Hidalgo

