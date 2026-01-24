El mercado de fichajes está a punto de cerrar para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y no todos los clubes tienen ya completo su plantel. A muchos de ellos se les han complicado al momento de concretar los refuerzos y terminan por caerse, por lo que ahora tendrán hasta los primeros días de febrero para poder concretarlos.

¿Cuántos días les queda para fichar?

Equipos como Cruz Azul, América, Rayados, Tigres, entre otros, aún no han podido completar su plantilla debido a que no encuentran específicamente a los jugadores que les hace falta. Ahora tienen el tiempo contado y es que en 17 días el registro en el máximo circuito del futbol mexicano estaría completado para todos los clubes.

Hay que mencionar que de acuerdo con los equipos que intentan conseguir algún fichaje del extranjero la situación es más complicado porque el tiempo es más corto. Aquellos equipos que estén buscando un refuerzo que no sea de la Liga MX tendrán que sellarlo antes del 31 de enero y hacer su registro en la página, por lo que sólo serían 8 días los restantes.

¿Una segunda fecha?

Por otra parte, hasta el 9 de febrero culmina la oportunidad sólo para aquellos que tengan jugadores de otros equipos de la Liga MX. El problema que tendrán algunos conjuntos que deseen hacerlo hasta esta fecha es que sus futbolistas no tienen que haber disputados minutos con alguna de las otras 17 escuadras, de lo contrario no podrá ser registrado.

Se puede decir que para la mayoría de los movimientos es mejor que sea hasta el último mes de enero y no tener complicaciones, así después de estos días de parón de la competencia, pudieron hacerse algunas de las negociaciones y cuando vuelvan a la actividad es probable que varios equipos hagan anuncios de sus contrataciones.

