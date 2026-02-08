¿Quién fue elegido como MVP del Super Bowl LX tras la victoria de los Seahawks?

Los Seattle Seahawks son los merecidos campeones del Super Bowl LX de la NFL. Aunque no habían comenzado la temporada como candidatos, se hicieron muy fuertes en defensa y llegaron al partido decisivo siendo uno de los tres equipos con menos derrotas (3).

La defensa asfixiante fue precisamente la clave para controlar a Drake Maye, mariscal de campo de New England Patriots, pero el premio MVP al mejor jugador del Super Bowl no fue ni para un defensa ni para el quarterback Sam Darnold.

¿Quién fue el MVP del Super Bowl LX?

El premio a jugador más valioso del Super Bowl LX de la NLF fue para Kenneth Walker III. El running back de Seattle Sounders fue el líder en acarreos (27) y fue clave para la ofensiva con 135 yardas. Con 25 años, Walker III ganó el premio con justa razón.

Kenneth Walker III en el Super Bowl LX (GETTY IMAGES)

Es el primer corredor que gana el galardón MVP desde la edición 32. Aunque no es habitual que alguien de su posición se quede con esta distinción, lo cierto es que sus números hablan por sí solos y no hay objeciones al respecto.

De hecho, pudo sumarse a la lista de anotadores de touchdown luego de una gran carrera en el último cuarto, pero se terminó anulando por una infracción en la cobertura. No obstante, eso no le impidió ser elegido como el mejor de la noche.