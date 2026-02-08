El mercado de pases en al Liga MX está a punto de llegar a su final y todos los equipos están cerrando las plantillas que serán parte del primer semestre del 2026. En ese sentido, un equipo que sumó un jugador importante tomó una decisión con otro jugador.

Y es que la directiva de Tigres UANL decidió bajar al delantero Nicolás Ibáñez con el equipo Sub-21 para dar de alta al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien arribó desde América. El cupo de extranjero se liberó con este movimiento el nacido en Uruguay está disponible para Guido Pizarro.

Así lo explicó el periodista César Luis Merlo: “El Club Tigres UANL dio de baja en los registros del primer equipo al delantero Nicolás Ibáñez, en pleno desarrollo del Clausura 2026 y a pocas horas de cerrar el mercado. Súper Deportivo pudo saber que la directiva felina hizo este movimiento para dar de alta al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien llega desde las Águilas del América.

El registro de Ibáñez en la sub-21 de los Tigres UANL. [Foto: Liga MX]

Y agregó: “Sin embargo, Ibáñez no está del todo fuera de los Tigres, pues quedó registrado en la categoría sub 21 del equipo. El artillero argentino es el séptimo delantero que hay en el plantel que dirige Hernán Elizondo, figurando con el número 209“.

Por otro lado, dio indicios del futuro del delantero argentino, que podría seguir en México: “Este movimiento se da en medio de los rumores de la posible llegada de ‘Nico’ a Cruz Azul, que sigue buscando delantero por la salida del mexicano Ángel Sepúlveda“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Nicolás Ibáñez en Tigres UANL?

En cuanto a los números del actual curso, el atacante nacido en Argentina fue parte de 16 encuentros, siendo titular en apenas 7 partidos. Marcó 4 goles y realizó una asistencia, dejando entrever los pocos minutos que ha tenido con Guido Pizarro.

