Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 5 del Clausura 2026

Culminó la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el campeonato empieza a tomar forma tanto en lo futbolístico como en los aspectos reglamentarios.

En cuanto a resultados, el gran destacado hasta el momento es Guadalajara, único equipo que se mantiene invicto con cinco triunfos en cinco presentaciones. El conjunto dirigido por Gabriel Milito atraviesa un presente inmejorable y ahora se prepara para afrontar el Clásico Nacional ante el América.

Del otro lado estará un América que también llega en alza. El equipo de André Jardine acumuló tres victorias consecutivas, dos por el torneo local y una más por la Concachampions, por lo que el duelo ante el Rebaño Sagrado promete ser uno de los puntos más altos de la próxima jornada.

Más allá del rendimiento deportivo, uno de los temas que comienza a cobrar relevancia desde las primeras jornadas es la regla de menores. Esta disposición obliga a los clubes a sumar 1,170 minutos a lo largo del torneo con futbolistas menores de 22 años, una medida pensada para impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.

Tras cinco fechas disputadas, ningún equipo ha logrado aún cumplir con el total exigido por el reglamento. Sin embargo, varios clubes ya avanzaron de manera considerable y se perfilan para alcanzar el objetivo en las próximas jornadas, mientras que otros todavía deberán acelerar el proceso para evitar sanciones más adelante.

Tabla de Participación de Menores – Clausura 2026 (tras la Jornada 5)

Club Menores alineados Minutos acumulados Minutos al reglamento Minutos por cumplir Mazatlán FC 10 1330 1093 77 Puebla F.C. 6 1269 1069 101 Guadalajara 6 1258 1118 52 Pachuca 8 1000 868 302 Necaxa 7 952 772 398 Atlético de San Luis 4 654 654 516 Universidad Nacional 4 644 644 526 Querétaro 3 611 611 559 FC Juárez 2 602 602 568 Monterrey 4 592 592 578 León 2 475 475 695 Cruz Azul 6 472 472 698 Toluca 4 452 452 718 Atlas 3 449 449 721 Tigres UANL 3 424 424 746 Santos Laguna 4 333 333 837 Club Tijuana 3 332 332 838 América 2 145 145 1025

En síntesis

