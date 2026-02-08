Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 5 del Clausura 2026

Culminó la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el campeonato empieza a tomar forma tanto en lo futbolístico como en los aspectos reglamentarios.
En cuanto a resultados, el gran destacado hasta el momento es Guadalajara, único equipo que se mantiene invicto con cinco triunfos en cinco presentaciones. El conjunto dirigido por Gabriel Milito atraviesa un presente inmejorable y ahora se prepara para afrontar el Clásico Nacional ante el América.
Del otro lado estará un América que también llega en alza. El equipo de André Jardine acumuló tres victorias consecutivas, dos por el torneo local y una más por la Concachampions, por lo que el duelo ante el Rebaño Sagrado promete ser uno de los puntos más altos de la próxima jornada.
Más allá del rendimiento deportivo, uno de los temas que comienza a cobrar relevancia desde las primeras jornadas es la regla de menores. Esta disposición obliga a los clubes a sumar 1,170 minutos a lo largo del torneo con futbolistas menores de 22 años, una medida pensada para impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.
Tras cinco fechas disputadas, ningún equipo ha logrado aún cumplir con el total exigido por el reglamento. Sin embargo, varios clubes ya avanzaron de manera considerable y se perfilan para alcanzar el objetivo en las próximas jornadas, mientras que otros todavía deberán acelerar el proceso para evitar sanciones más adelante.
Tabla de Participación de Menores – Clausura 2026 (tras la Jornada 5)
|Club
|Menores alineados
|Minutos acumulados
|Minutos al reglamento
|Minutos por cumplir
|Mazatlán FC
|10
|1330
|1093
|77
|Puebla F.C.
|6
|1269
|1069
|101
|Guadalajara
|6
|1258
|1118
|52
|Pachuca
|8
|1000
|868
|302
|Necaxa
|7
|952
|772
|398
|Atlético de San Luis
|4
|654
|654
|516
|Universidad Nacional
|4
|644
|644
|526
|Querétaro
|3
|611
|611
|559
|FC Juárez
|2
|602
|602
|568
|Monterrey
|4
|592
|592
|578
|León
|2
|475
|475
|695
|Cruz Azul
|6
|472
|472
|698
|Toluca
|4
|452
|452
|718
|Atlas
|3
|449
|449
|721
|Tigres UANL
|3
|424
|424
|746
|Santos Laguna
|4
|333
|333
|837
|Club Tijuana
|3
|332
|332
|838
|América
|2
|145
|145
|1025
En síntesis
- Gabriel Milito mantiene a Guadalajara como líder invicto con cinco triunfos en cinco jornadas.
- La regla de menores exige a los clubes sumar 1,170 minutos con futbolistas jóvenes.
- El América es el equipo con menos minutos cumplidos, restándole 1,025 minutos por sumar.