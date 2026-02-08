Llegó el gran día del Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Vive con nosotros el minuto a minuto del partido más importante de la temporada de la NFL, con el condimento del show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.

16:00hs Los menos vencidos de la temporada New England Patriots y Seattle Seahawks son, junto a Denver Broncos, las franquicias menos vencidas de la temporada 2025-26 de la NFL con apenas 3 derrotas.

15:50hs ¿A qué equipos vencieron los Patriots y los Seahawks para estar en el Super Bowl LX? Final de Conferencia AFC : Denver Broncos 7-10 New England Patriots.

: Denver Broncos 7-10 New England Patriots. Final de Conferencia NFC: Seattle Seahawks 31-27 Los Angeles Rams.

15:41hs Bad Bunny dará el show en el entretiempo Uno de los momentos más esperados en cada Super Bowl es el show de medio tiempo y hay grandes expectativas por lo que pueda hacer Bad Bunny. undefined

15:30hs Bienvenidos a la cobertura del Super Bowl LX New England Patriots y Seattle Seahawks se disputan el Super Tazón en el Levi's Stadium. Sigue el minuto a minuto desde la previa en Bolavip.