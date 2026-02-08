Es tendencia:
Super Bowl

Sigue GRATIS y EN VIVO la previa de New England Patriots vs. Seattle Seahawks por el Super Bowl LX de la NFL

La transmisión minuto a minuto en directo del partido más importante de la temporada en el Levi's Stadium. Previa, todas las incidencias y más.

Por Leandro Barraza

© GETTY IMAGESSeahawks y Patriots se enfrentan en el Super Bowl LX de la NFL

Llegó el gran día del Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Vive con nosotros el minuto a minuto del partido más importante de la temporada de la NFL, con el condimento del show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.

Los menos vencidos de la temporada

New England Patriots y Seattle Seahawks son, junto a Denver Broncos, las franquicias menos vencidas de la temporada 2025-26 de la NFL con apenas 3 derrotas.

¿A qué equipos vencieron los Patriots y los Seahawks para estar en el Super Bowl LX?

  • Final de Conferencia AFC: Denver Broncos 7-10 New England Patriots.
  • Final de Conferencia NFC: Seattle Seahawks 31-27 Los Angeles Rams.

Bad Bunny dará el show en el entretiempo

Uno de los momentos más esperados en cada Super Bowl es el show de medio tiempo y hay grandes expectativas por lo que pueda hacer Bad Bunny.

Bad Bunny dará el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Bienvenidos a la cobertura del Super Bowl LX

New England Patriots y Seattle Seahawks se disputan el Super Tazón en el Levi's Stadium. Sigue el minuto a minuto desde la previa en Bolavip.

leandro barraza
Leandro Barraza
