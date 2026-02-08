Llegó el gran día del Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Vive con nosotros el minuto a minuto del partido más importante de la temporada de la NFL, con el condimento del show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.
Sigue GRATIS y EN VIVO la previa de New England Patriots vs. Seattle Seahawks por el Super Bowl LX de la NFL
La transmisión minuto a minuto en directo del partido más importante de la temporada en el Levi's Stadium. Previa, todas las incidencias y más.
Los menos vencidos de la temporada
New England Patriots y Seattle Seahawks son, junto a Denver Broncos, las franquicias menos vencidas de la temporada 2025-26 de la NFL con apenas 3 derrotas.
¿A qué equipos vencieron los Patriots y los Seahawks para estar en el Super Bowl LX?
- Final de Conferencia AFC: Denver Broncos 7-10 New England Patriots.
- Final de Conferencia NFC: Seattle Seahawks 31-27 Los Angeles Rams.
Bad Bunny dará el show en el entretiempo
Uno de los momentos más esperados en cada Super Bowl es el show de medio tiempo y hay grandes expectativas por lo que pueda hacer Bad Bunny.
Bienvenidos a la cobertura del Super Bowl LX
New England Patriots y Seattle Seahawks se disputan el Super Tazón en el Levi's Stadium. Sigue el minuto a minuto desde la previa en Bolavip.
