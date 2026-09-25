Christian Martinoli detalló sus cinco propuestas para mejorar el futbol mexicano

El reconocido periodista se expresó sobre el nivel del deporte nacional y afirmó que necesita reformas para avanzar.

El debate sobre el presente del balompié azteca sumó una postura contundente desde los micrófonos de la prensa deportiva. Christian Martinoli irrumpió en la escena pública para detallar un plan estructural compuesto por cinco propuestas concretas, con el objetivo de elevar el nivel competitivo de la Liga MX y revitalizar el desarrollo de los jóvenes talentos del país.

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Las reformas que le gustaría ver a Christian Martinoli en el futbol mexicano

La primera de las medidas apuntadas por el relator apunta a una reducción drástica en el cupo de futbolistas foráneos por equipo. La iniciativa contempla un máximo de cinco extranjeros permitidos dentro de la plantilla profesional, estableciendo además que solo cuatro de ellos puedan coincidir en el campo de juego de manera simultánea durante los partidos oficiales.

En el plano del sistema de competencia, la voz estelar de TV Azteca planteó la urgente necesidad de restituir el mérito deportivo mediante el regreso del ascenso y descenso. Su proyecto establece que la pérdida de categoría se defina a través de la tabla general acumulada de todo el año, determinando dos descensos directos para los últimos lugares y una serie de promoción de ida y vuelta para el antepenúltimo escalón.

El tercer y cuarto punto de la reestructuración se enfocan en enriquecer el calendario futbolístico tanto a nivel local como internacional. Martinoli propuso la creación de un Torneo de Copa a eliminación directa en partido único con 32 clubes de primera y segunda categoría, sumado al inmediato retorno de los conjuntos mexicanos a las competencias organizadas por la Conmebol en Sudamérica.

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Christian Martinoli se expresó de forma contundente en sus redes sociales. (CAPTURA DE PANTALLA)

Para cerrar su paquete de reformas, el narrador puso el foco en las fuerzas básicas para evitar el estancamiento de las canteras locales. Su planteo final exige reabrir el torneo de reserva profesional con límite de edad estricto, una regla pensada para impedir que los elementos del primer equipo sin minutos bajen a competir y le quiten rodaje a las jóvenes promesas del club.

En síntesis

Christian Martinoli propuso un plan de cinco reformas para reestructurar la Liga MX.

propuso un plan de cinco reformas para reestructurar la Liga MX. Las medidas incluyen reducir a cinco el límite de futbolistas extranjeros por plantilla.

por plantilla. Martinoli planteó el regreso del ascenso y descenso mediante la tabla acumulada anual.