Una de las estrellas del Monterrey no figura en la planilla para el encuentro que se viene en el Azteca.

El gran desafío que tiene Rayados en este tramo de la temporada es encontrar regularidad, esa que no ha tenido en el Apertura 2026 hasta aquí en términos de resultados. Al Monterrey le ha costado ganar dos partidos seguidos, y eso saldrá a buscar ante el Atlante esta tarde en el Estadio Azteca, en el primer juego del fin de semana.

Publicidad

Matías Almeyda y sus dirigidos han alcanzado esta instancia del certamen hoy fuera de los puestos de clasificación a Liguilla, pero con varios rivales separados en pocos puntos. Por ello, es sustancial para los Rayados poder conseguir otra victoria al hilo con el fin de seguir escalando y meterse en el lote de arriba de esta Liga MX.

Para este nuevo desafío por el Apertura 2026, en busca de ese triunfo vital, el Monterrey no podrá utilizar a Lucas Ocampos, uno de sus futbolistas más desequilibrantes de ataque. El delantero argentino no sólo no aparece en el once inicial de Rayados, sino que directamente tampoco estará en la banca para el juego ante Atlante.

Lucas Ocampos, afuera de la convocatoria albiazul [Foto: Getty]

Publicidad

A la hora de repasar la alineación para este viernes, la parcialidad albiazul se encontró con la sorpresa… que no es tan sorpresa. Es que Lucas Ocampos ni siquiera realizó el viaje a Ciudad de México para estar con resto del equipo de Rayados acompañando al grupo. Como no estaba sancionado, era normal el asombro en Monterrey.

La ausencia del extremo de ‘La Pandilla’ se debe a que padece una contractura muscular, habiendo sentido la dolencia en uno de los entrenamientos previos al compromiso. Lucas Ocampos iba a ser titular ante el Atlante por la Liga MX, pero su inconveniente físico lo terminó marginando del encuentro y no verá minutos esta tarde en la capital.

Con la baja de Lucas Ocampos, el reemplazante del argentino será Fidel Ambriz. Si bien Diego Rossi se perfilaba para sustituirlo, finalmente después de la molestia muscular el charrúa estará en la banca de Rayados ante Atlante. Así, Almeyda incluye un mediocampista más para acompañar a Garza y a Torres. ¿Podrá Monterrey ganar sin su estrella?