Desde el torneo anterior se ha dado a conocer la posible venta del Club León, luego de que el hecho de que Grupo Pachuca tenía multipropiedad hubiera dejado a la escuadra esmeralda fuera del Mundial de Clubes. Es por esta razón que se habló de varias opciones que podrían adquirir un porcentaje del equipo para el siguiente torneo.

Recientemente, Mikel Arriola dio a conocer que era oficial que el conjunto de La Fiera estaría en venta o por lo menos un 60%, ya que Jesús Martínez reveló que quieren mantener ese 40% restante para poder tomar algunas decisiones dentro de esta plantilla. Pero esta semana se sumó un nuevo posible comprador que ya tiene negocios con clubes.

¿Quién compraría a León?

De acuerdo con el periodista Christian Martínez, el empresario que estaría adquiriendo ese porcentaje del conjunto esmeralda es Arturo Lomelí, otro de los candidatos interesados en el equipo. Y es que ya dentro de los negocios deportivos tiene un par de escuadras que ha manejado y éste sería su tercer escuadra.

¿Quién es Arturo Lomelí?

Lomelí es CEO de la tequilera premium Clase Azul, de acuerdo con la misma fuente reporta ventas millonarias en Europa, Asia y Estados Unidos. Además, es dueño de La Paz FC en la Liga de Expansión MX, así como del Deportivo de Chaves que forma parte de la segunda división de Portugal, por lo que este sería el único de primera.

Esta no es una decisión hasta el momento, ya que en estos meses se han presentado varias ofertas. Es de esta manera que próximamente se tomarán decisiones por parte de Grupo Pachuca para que se concrete la venta después de la Copa del Mundo y con ello, probablemente un cambio estructural y de inversión en la plantilla.

En síntesis