Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Ignacio Ambriz pone en duda su continuidad en Club León tras la derrota con Rayados: “Me está costando”

Club León perdió con Rayados y sufrió su tercera derrota consecutiva en la Liga MX. Ignacio Ambriz habló de la preocupante situación.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Ignacio Ambriz está en la cuerda floja en Club León
© Getty ImagesIgnacio Ambriz está en la cuerda floja en Club León

Club León perdió este sábado por 1-0 con Rayados y llegó a su tercera derrota consecutiva en el Clausura 2026, la cuarta en total en seis partidos disputados. No es el inicio de año que Ignacio Ambriz esperaba tener con La Fiera y la situación es delicada.

Publicidad

Si bien todavía faltan varias jornadas, Club León se ubica 16° en la tabla de la Liga MX. Es por eso que Nacho Ambriz reconoció las dificultades del momento y abrió la puerta a una posible salida luego de la derrota frente a Monterrey.

La autocrítica de Ignacio Ambriz

En el futbol uno sabe que en cualquier momento se puede ir. Yo siempre trabajo con la intención de que el equipo mejore y juegue bien. Hoy me está costando, como también me costó en Santos en su momento. Llegaré al hotel, trataré de tener las cosas claras y analizar”, comenzó diciendo el entrenador de La Fiera.

“Me gustaría tener una varita mágica y empezar a ganar mañana mismo. En el futbol todo depende del resultado y eso nos perjudica a los entrenadores. Quisiera tener 10 o 12 puntos y estar en otra situación, pero la realidad es que no. La afición está inquieta y es normal. Mientras tenga la posibilidad de trabajar, lo haré”, agregó Nacho Ambriz.

Publicidad
León sufrió su tercera derrota consecutiva (Getty Images)

León sufrió su tercera derrota consecutiva (Getty Images)

A pesar de la caída ante Rayados, el técnico vio cosas positivas: “Salvo el partido contra Querétaro, que no hicimos un buen encuentro, en los demás siempre hemos generado ocasiones de gol que no hemos podido concretar. Hoy el equipo mostró una cara diferente. Hemos enfrentado rivales muy fuertes como Cruz Azul, Monterrey, Pumas y Pachuca, equipos más armados que el nuestro”.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

Ignacio Ambriz es el último técnico que fue campeón con Club León de la Liga MX y por eso tendrá más tiempo de lo habitual para intentar revertir la situación, pero la estadística marca que La Fiera solo ha ganado un partido de los 11 que disputó con el entrenador y el margen se empieza a acabar.

Publicidad

En síntesis

  • Ignacio Ambriz suma cuatro derrotas en seis partidos con León durante el Clausura 2026.
  • Club León ocupa la posición 16 de la tabla general tras perder ante Rayados.
  • El equipo registra solo una victoria en los últimos 11 partidos disputados bajo su mando.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
Lee también
Nacho Ambriz defendió la manera en la que se expresa Efraín Juárez
Pumas de la UNAM

Nacho Ambriz defendió la manera en la que se expresa Efraín Juárez

La salvada del arbitraje a Pumas vs León
Pumas de la UNAM

La salvada del arbitraje a Pumas vs León

El Club León sumará un último refuerzo para el Clausura 2026
Liga MX

El Club León sumará un último refuerzo para el Clausura 2026

Szoboszlai empieza a gestar su sueño de jugar en Real Madrid
UEFA

Szoboszlai empieza a gestar su sueño de jugar en Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo