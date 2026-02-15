Club León perdió este sábado por 1-0 con Rayados y llegó a su tercera derrota consecutiva en el Clausura 2026, la cuarta en total en seis partidos disputados. No es el inicio de año que Ignacio Ambriz esperaba tener con La Fiera y la situación es delicada.

Publicidad

Publicidad

Si bien todavía faltan varias jornadas, Club León se ubica 16° en la tabla de la Liga MX. Es por eso que Nacho Ambriz reconoció las dificultades del momento y abrió la puerta a una posible salida luego de la derrota frente a Monterrey.

La autocrítica de Ignacio Ambriz

“En el futbol uno sabe que en cualquier momento se puede ir. Yo siempre trabajo con la intención de que el equipo mejore y juegue bien. Hoy me está costando, como también me costó en Santos en su momento. Llegaré al hotel, trataré de tener las cosas claras y analizar”, comenzó diciendo el entrenador de La Fiera.

“Me gustaría tener una varita mágica y empezar a ganar mañana mismo. En el futbol todo depende del resultado y eso nos perjudica a los entrenadores. Quisiera tener 10 o 12 puntos y estar en otra situación, pero la realidad es que no. La afición está inquieta y es normal. Mientras tenga la posibilidad de trabajar, lo haré”, agregó Nacho Ambriz.

Publicidad

Publicidad

León sufrió su tercera derrota consecutiva (Getty Images)

A pesar de la caída ante Rayados, el técnico vio cosas positivas: “Salvo el partido contra Querétaro, que no hicimos un buen encuentro, en los demás siempre hemos generado ocasiones de gol que no hemos podido concretar. Hoy el equipo mostró una cara diferente. Hemos enfrentado rivales muy fuertes como Cruz Azul, Monterrey, Pumas y Pachuca, equipos más armados que el nuestro”.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

Ignacio Ambriz es el último técnico que fue campeón con Club León de la Liga MX y por eso tendrá más tiempo de lo habitual para intentar revertir la situación, pero la estadística marca que La Fiera solo ha ganado un partido de los 11 que disputó con el entrenador y el margen se empieza a acabar.

Publicidad

Publicidad

En síntesis