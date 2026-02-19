El inicio del 2026 de América no fue el mejor. Y es que tras 6 jornadas, las Águilas Están 10° por fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla con apenas 8 unidades. Para peor, el equipo recibió un duro cahcetazo luego de perder el Clásico Nacional ante Chivas.

Publicidad

Publicidad

Estos malos rendimientos generó muchas dudas y cuestionamientos, como la falta de gol. En seis partidos, el equipo apenas convirtió 3 goles, uno cada dos compromisos. El delantero Henry Martin fue consultado sobre el nivel del equipo y respondió que esas cuestiones se las deben consultar a André Jardine.

Lejos de enojarse, el estratega brasileño lo respaldó: “El responsable del equipo soy yo. Si Henry dice que me pregunten a mí, es porque entiende perfectamente cómo trabajamos”. Y agregó: “Es un capitán en esencia. Me representa en la forma de ser y de conducir al grupo. Es sincero y habla de frente. Mientras yo esté aquí, Henry seguirá siendo líder”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el director técnico habló de la ausencia de Alejandro Zendejas, detallando que el cuerpo médico actuará con prudencia tras el desgarro: “La parte física no es matemática. No queremos equivocarnos ni generar una recaída. Tendremos un cuidado especial con él”.

Sobre los abucheos a Kevin Álvarez, Jardine reconoció que atraviesa un momento difícil, pero sostuvo que cuenta con respaldo total del cuerpo técnico aunque para el duelo ante Puebla, Aarón Mejía sería el titular: “Los abucheos son parte de un club como este. La confianza en Kevin sigue intacta”.

¿Cuándo y dónde juega América por la Jornada 7 del Clausura 2026?

De cara a la próxima fecha, los Azulcremas estarán jugando ante Puebla el próximo viernes 20 de febrero desde las 21:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. La clara premisa es ir por la victoria para subir en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

En síntesis