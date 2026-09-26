Cruz Azul vs Toluca: ¿Por qué no juegan Amaury y Rotondi?

La Jornada 10 de la Liga MX nos deja un duelo entre Cruz Azul y Toluca, ambos conjuntos ya revelaron cuál sería su alineación para esta noche y Joel Huiqui además de estar con las ausencias por la Fecha FIFA se le sumaron un par de jugadores con los que no podrá contar: Rodolfo Rotondi y Amaury García, quienes no aparecen en la lista.

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Rotondi y Amaury García no juegan hoy

De acuerdo con lo mencionado por el propio estratega el día jueves, ambos jugadores estaban en duda para el duelo de esta tarde en el Estadio Azteca y es que después de haber disputado el partido ante el Inter Miami en la Campeones Cup, habrían salido con molestias físicas, por lo que esperarían su evolución en estos días.

Sin embargo, no aparecen de manera oficial en la alineación para este duelo, en el caso de Rotondi, hay que recordar que justo jugó ese duelo ante Las Garzas, después de una fascitis plantar que lo dejó fuera por varios encuentros, pero lamentablemente se resintió y ahora no fue contemplado para estar ni ante Rayados y tampoco ahora frente a Toluca.

De acuerdo con lo sucedido con Amaury, de igual manera tenía una molestia muscular que lo mantuvo durante la semana entrenando bajo trabajo diferenciado, pero no pudo estar al 100% para este duelo, es por esta razón que ambos se pierden este juego y ahora se suman a las bajas que ya presentaba el equipo.

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En síntesis