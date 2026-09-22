Mientras Paulinho gana 4 millones en Toluca, el salario de Erik Lira en Cruz Azul

El portugués percibe una importante suma en Toluca, mientras que Erik Lira tiene un salario diferente en Cruz Azul.

Hay clubes del futbol mexicano que cuentan con grandes figuras que han llevado a sus equipos a lo más alto en el último tiempo. Ese es el caso de Toluca y Cruz Azul, dos instituciones que han tenido protagonistas importantes dentro de sus planteles y que han conseguido resultados destacados.

Publicidad

Encuesta¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? YA VOTARON 0 PERSONAS

En los Diablos Rojos, uno de los grandes responsables de que el equipo haya ganado títulos importantes es nada más ni nada menos que Paulinho. El delantero portugués entró en la historia grande del conjunto escarlata y se convirtió en una de las principales figuras de Toluca desde su llegada al futbol mexicano.

Del otro lado aparece Erik Lira, uno de los futbolistas importantes que tiene Cruz Azul. El jugador de la Selección Mexicana también se encuentra entre los elementos mejor pagados de La Máquina, de acuerdo con la información publicada por Marca.

¿Cuánto gana Paulinho en Toluca y cuánto Erik Lira en Cruz Azul?

Según 365Scores, Paulinho percibe 4 millones de dólares por temporada en Toluca. El atacante portugués cuenta así con uno de los salarios más importantes dentro del futbol mexicano.

Publicidad

Por su parte, según Marca, Erik Lira tendría un salario de 1.3 millones de dólares por año, cifra que representa aproximadamente 23 millones de pesos. De esta manera, existe una diferencia considerable entre lo que percibe el delantero de los Diablos Rojos y el mediocampista de Cruz Azul.

En sintesis