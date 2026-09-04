La jornada 7 del Apertura 2026, una de las más especiales de la temporada por su disposición de fechas, comenzó con una única propuesta en el “viernes botanero”. Arrancó un nuevo fin de semana de futbol en la Liga MX y la tabla de posiciones está que arde, en tanto avanza la fase regular del campeonato de Primera División.

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Este viernes, en el único compromiso del día, Pachuca se llevó un gran triunfo por 2-0 ante FC Juárez a domicilio en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los ‘Tuzos’ no ganaban desde la primera jornada y enfrentaban al peor equipo del torneo, y supieron marcar la diferencia. Así, cortaron la sequía y hundieron más a los ‘Bravos’.

El tanto del triunfo del Pachuca no podía marcarlo otro que el gran referente y artillero. Salomón Rondón convirtió el gol decisivo que adelantó a los ‘Tuzos’ ante FC Juárez. A los 53 minutos, el venezolano abrió el marcador tras asistencia de Sánchez. Sobre el epílogo, Alan Bautista decoró el resultado a los 100′ a pase-gol de Vallejo.

Rondón sigue rompiendo récords [Foto: Getty]

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Quién es el líder de la tabla del Apertura 2026 tras el triunfo de Pachuca:

El puntero de esta Liga MX continúa siendo el Club América, que observa a todos desde la cima con 16 puntos, tres por encima de su más inmediato escolta. Cabe recordar que las ‘Águilas’ no jugarán este finde por su partido de Leagues Cup, por lo que otros pueden alcanzarlas. Los ‘Tuzos’ llegaron al 11° lugar, mientras que FC Juárez quedó 18°.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Pachuca:

Quién es el líder de goleo del Apertura 2026 tras el tanto de Rondón:

Gracias a su anotación para Pachuca de este viernes, Salomón Rondón estiró su predominio en el ránking de artilleros de esta edición de la Liga MX. El atacante llegó a 7 tantos en 7 jornadas en esta campaña y gobierna por encima de su más cercano escolta, que tiene 5. El ‘Rey’ se pone al hombro y saca adelante a su equipo con goles.

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras el tanto de Salomón Rondón: