Piden la salida de Benjamín Mora y da la cara

Esto fue lo que dijo Benjamín Mora tras la conferencia de prensa, luego de perder ante Puebla en Pachuca.

Luego de que esta noche en el Estadio Hidalgo, Pachuca cayera en el último minuto ante Puebla. La afición local se hizo notar en contra de Benjamín Mora y comenzaron con los abucheos y a pedir su salida del equipo, pero el estratega dio la cara en conferencia de prensa.

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Benjamín Mora acepta la responsabilidad

El director técnico reconoció ante las cámaras que los malos resultados que hoy afectan al conjunto son, en su mayoría, culpa suya. Dejó ver que acepta la total responsabilidad de lo que ha sucedido con el equipo y sobre todo el resultado de esta noche.

“Me da vergüenza pedirle algo a la afición después de que me están exigiendo. Yo he sido el máximo responsable de que no haya sido capaz de que este equipo pueda competir en otros niveles, en otros estándares”, fueron las palabras que expresó el DT.

Cabe mencionar que el equipo de los Tuzos se mantiene en la posición 14 de la tabla tan sólo sumando 3 puntos. El Puebla, que sólo estaba alejado de ellos por un punto, ahora se coloca en el séptimo lugar de la tabla, mientras que Pachuca se aleja cada vez más de la zona de clasificación.

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Hasta el momento no se reveló nada sobre la posibilidad de que el cuadro hidalguense tenga la opción de despedir al estratega. Han sido apenas cuatro jornadas las que ha disputado al frente del equipo y es poco probable que lo hagan de inmediato.

En síntesis