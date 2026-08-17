Pachuca y Puebla se enfrentan por el Apertura 2026. La información de cómo ver el partido de este lunes en México.

Pachuca recibe este lunes al Club Puebla por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo entre los Tuzos y la Franja está programado para comenzar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el Estadio Hidalgo.

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El equipo hidalguense buscará aprovechar la localía para retomar el paso victorioso en el certamen local tras haber concluido su participación en la Leagues Cup. Por su parte, La Franja intentará dar el golpe como visitante y llevarse tres puntos fundamentales de una plaza complicadísima.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados que busquen seguir las acciones del encuentro en territorio mexicano, la transmisión en vivo estará disponible de forma exclusiva a través de las pantallas de FOX Sports y en streaming por FOX One. Es decir que no podrá verse por televisión abierta.

La actualidad de ambos equipos

Los Tuzos del Pachuca retornan a la actividad de la Liga MX enfocados en repuntar en el Apertura 2026. Tras finalizar su andar en la Leagues Cup, el conjunto blanquiazul llega con una racha muy favorable frente al Puebla, acumulando 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota ante este rival.

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Por otro lado, el Club Puebla viaja a Hidalgo en busca de corregir el rumbo en el torneo local y sumar unidades fuera de casa. La Franja perdió los tres partidos que disputó en la Leagues Cup y acumula cinco encuentros sin ganar, por lo que intentará cortar su mala racha.

En síntesis