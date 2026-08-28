La euforia es total en Ciudad Universitaria con la última contratación que cerró la directiva auriazul. César Huerta está de regreso en Pumas UNAM luego de su paso por Europa, ahora con contrato a largo plazo con los ‘Felinos’. El atacante está de vuelta en casa y acompañado por un equipo mucho más competitivo que cuando se fue.

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Ahora bien, aunque todos estaban ansiosos de ya verlo dentro del campo, el ‘Chino’ no jugará esta noche ante Xolos, en la visita del cuadro de Esteban Solari a Tijuana. Pumas tiene un desafío de alta complejidad ante los dirigidos por Sebastián Abreu, pero no podrán contar con su nuevo fichaje para afrontar este compromiso.

Más allá de la expectativa de la fanaticada de Pumas, lo cierto es que el delantero aún no está habilitado para jugar y se espera que en las próximas horas llegue el permiso de Liga MX. Además, le vendrá bien no saltar a la cancha de inmediato ya que llega con una larga inactividad desde Bélgica y necesita entrenamientos junto al grupo.

César Huerta usará la ’10’ de Pumas UNAM.

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Será difícil calmar el nerviosismo de los aficionados por ver al ‘Chino’, ya que Pumas deberá postergar el juego de la siguiente fecha, que era como local ante el León. Es que su rival de turno ese fin de semana tiene que jugar un partido de Leagues Cup (sea la final o el tercer puesto) y no hay espacio para el partido de Liga MX.

Bajo estas circunstancias, de no mediar sorpresas, César Huerta no tendría su debut sino hasta el 13 de septiembre, cuando Pumas visite a Chivas por la octava jornada. Sí, el ‘Chino’ tendría su re-estreno en el futbol mexicano justo ante su ex equipo. En ese encuentro en el Estadio Akron veríamos sus primeros minutos en el Apertura 2026.

Con la ausencia de César Huerta, esta es la alineación de Pumas UNAM que se perfila a ser la titular para enfrentar a Xolos por la jornada 6 del Apertura 2026: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Cristian Calderón, Víctor Arteaga, Pedro Vite; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales; Juninho.