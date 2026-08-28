Dos de los habituales titulares de los 'Universitarios' no serán de la partida esta noche. El motivo.

Si bien su continuidad no está en juego todavía, Esteban Solari tiene mucho que perder este viernes en el Estadio Caliente. Pumas tendrá una parada compleja ante los Xolos en condición de visitante, donde necesita urgentemente regresar a la victoria. Luego de varios resultados adversos, la presión sobre el entrenador se vuelve pesada.

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Con vistas al compromiso de esta noche, se conoció la alineación de los ‘Universitarios’ para el partido y la misma descolocará a aquellos que sigan el encuentro. Es que Pedro Vite y Juninho no figuran entre los elegidos del cuerpo técnico para medirse ante Xolos hoy en Tijuana, siendo ambos habitualmente jugadores titulares.

Ahora bien, aunque las ausencias del volante y del delantero asombran, lo cierto es que se trata de decisión tácticas del DT, que está probando en busca de mejores actuaciones. El mediocampista ecuatoriano no salía de la formación desde hace mucho tiempo, y el brasileño venía de ser uno de los goleadores del campeonato pasado.

Juninho, el otro ‘sacrificado’ de Tano Solari [Foto: Getty]

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Al ser un campo difícil el de los Xolos, el estratega de Pumas cambiará el esquema para pasar a un 4-4-1-1 más conservador, dejando de lado el 4-3-3 que venía utilizando. Además, cabe recordar que el partido pasado tanto Pedro Vite como Juninho habían sido los primeros en salir de cambio, por lo que Solari ya ‘se había cansado’.

En total, son tres variantes las que introduce el entrenador para el partido de la jornada 6 del Apertura 2026. Además de Pedro Vite y Juninho, tampoco jugará desde el comienzo ‘Chicote’ Calderón, los tres irán al banco. Pablo Bennevendo, Alan Medina y Luciano Herrera serán titulares en este nuevo desafío de los ‘Felinos’ por Liga MX.

Sin Pedro Vite ni Juninho desde el arranque, los once iniciales de Pumas para verse las caras ante Xolos este viernes en el Estadio Caliente serán los siguientes: Keylor Navas; Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte; Luciano Herrera, Víctor Arteaga, Alan Medina, Uriel Antuna; Adalberto Carrasquilla; Robert Morales.