Las temporadas venideras de la Liga MX promete que llegarán con cambios, por lo que serán años movidos tanto 2026 como 2027. La posibilidad concreta de la vuelta de los ascensos y descensos, y el fin de la multipropiedad traerían muchos cambios.

Con este panorama, equipos del torneo podrían ser vendidos, no solo a nuevos dueños, sino directamente incluso vender la plaza del equipo. Un caso concreto es el de Mazatlán, que dejará su lugar a Atlante, un equipo histórico. Ahora, otro habitual del torneo podría retornar.

Así lo aseveró el periodista Cántalo Camacho mediante un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Atlético Morelia ofertó por Puebla. Se quieren llevar la franquicia a tierras purepechas“. Con esto, un viejo conocido de la Primera División de México, incluso campeón, volvería a la elite del futbol nacional.

Anteriormente, el mismo comunicador había adelantado detalles de la noticia: “Puebla ya se va… y cimbrará el club que lo compraría. Podría volver un club histórico. ‘Aquí siguen, los 35 mil aficionados del estadio aquí siguen a pesar de que le arrebataron su historia‘”.

Cabe recordar que el último torneo de Monarcas Morelia en aquel entonces, fue el Clausura 2020, que fue interrumpido por la Pandemia de COVID-19. Ese año se dio su desaparición al ser reemplazado por Mazatlán. Ahora, refundado, tendrá la chance su sucesor espiritual de volver a la elite.

¿Cómo fue el 2025 de Puebla en la Liga MX?

En lo que respecta al año deportivo, lo de la Franja fue muy pobre. En el Clausura 2025, en la primera mitad del año, el equipo fue anteúltimo con apenas 9 unidades, dos más que el sotanero. En el Apertura 2025 la cuestión empeoró, ya que fue último con 12 puntos. Una campaña de descenso.

