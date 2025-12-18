Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Jesús Martínez confesó que hay ofertas para comprar al Club León para evitar la multipropiedad de cara al futuro

El presidente de la Fiera reveló que existen ofertas para vender a la institución y así acabar con la multipropiedad de cara al futuro.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Jesús Martínez reveló que existen ofertas para vender al Club León
© Getty ImagesJesús Martínez reveló que existen ofertas para vender al Club León

León no ha tenido su mejor año en este 2025, y las últimas noticias no son muy esperanzadoras para el Grupo Pachuca. Es que, tras lo sucedido en el Mundial de Clubes 2025 y las nuevas reglas de la FIFA, deberán desprenderse del equipo para evitar conflictos legales.

Publicidad

Jesús Martínez, presidente de la institución, fue abordado y consultado sobre el estado de la venta. “Se va a vender porque, como te digo, ya estamos en pláticas. Eso es lo que nosotros dijimos. A lo mucho, nos iremos seis meses más (del 2027)“, aseveró.

Pese a que la regla empezará a aplicarse desde 2027, Martínez le quita importancia a los tiempos: “No creo que pase absolutamente nada. La idea es que cerremos esta negociación antes. Vamos por buen camino. Hemos recibido ofertas importantes y ya tomaremos la decisión”.

Tweet placeholder
Publicidad

La idea es, en principio, que Grupo Pachuca mantenga entre el 30% y 40% de la Fiera y el resto para el nuevo dueño: “Vendrá algún inversor que también va a venir de alguna otra forma a darle otra cara a la institución. Va a venir una inyección que nos va a venir de maravilla para seguir invirtiendo”.

Más allá de la venta, la actual directiva quiere devolver a los primeros planos a los Esmeraldas: “Lo que quiere un inversor es tener buenos números, tener buenas ventas. Entonces, lo que estamos buscando primero es regresar al protagonismo, regresar a que la gente se sienta identificada con su equipo“.

¿Cómo fue el Apertura 2025 del Club León?

Club León hace oficial su primer fichaje para el Clausura 2026 y predice salida del equipo

ver también

Club León hace oficial su primer fichaje para el Clausura 2026 y predice salida del equipo

El segundo torneo del 2025 fue muy malo para la Fiera. Terminó en el puesto 17 con apenas 13 unidades, apenas un puesto y un punto más del sotanero. Fueron 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas, lejos de competir para ingresar a la Liguilla o Play-In.

Publicidad

En síntesis

  • Jesús Martínez confirmó la venta del Club León para cumplir con las reglas de FIFA.
  • El Grupo Pachuca planea conservar únicamente entre el 30% y 40% de las acciones del equipo.
  • La Fiera finalizó el Apertura 2025 en el puesto 17 con solo 13 unidades acumuladas.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Dueño de Grupo Pachuca despide a James con comparación con Messi y CR7: "Es histórico"
Liga MX

Dueño de Grupo Pachuca despide a James con comparación con Messi y CR7: "Es histórico"

Jesús Martínez reapareció ante una supuesta orden de aprehensión en su contra
Liga MX

Jesús Martínez reapareció ante una supuesta orden de aprehensión en su contra

León olvida a James Rodríguez y piensa en el mercado: el apuntado de calidad para reforzar el ataque
Liga MX

León olvida a James Rodríguez y piensa en el mercado: el apuntado de calidad para reforzar el ataque

Díber Cambindo: del adiós a Necaxa, el rechazo a Pumas UNAM y la llegada a un nuevo equipo
Liga MX

Díber Cambindo: del adiós a Necaxa, el rechazo a Pumas UNAM y la llegada a un nuevo equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo