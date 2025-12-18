León no ha tenido su mejor año en este 2025, y las últimas noticias no son muy esperanzadoras para el Grupo Pachuca. Es que, tras lo sucedido en el Mundial de Clubes 2025 y las nuevas reglas de la FIFA, deberán desprenderse del equipo para evitar conflictos legales.

Jesús Martínez, presidente de la institución, fue abordado y consultado sobre el estado de la venta. “Se va a vender porque, como te digo, ya estamos en pláticas. Eso es lo que nosotros dijimos. A lo mucho, nos iremos seis meses más (del 2027)“, aseveró.

Pese a que la regla empezará a aplicarse desde 2027, Martínez le quita importancia a los tiempos: “No creo que pase absolutamente nada. La idea es que cerremos esta negociación antes. Vamos por buen camino. Hemos recibido ofertas importantes y ya tomaremos la decisión”.

La idea es, en principio, que Grupo Pachuca mantenga entre el 30% y 40% de la Fiera y el resto para el nuevo dueño: “Vendrá algún inversor que también va a venir de alguna otra forma a darle otra cara a la institución. Va a venir una inyección que nos va a venir de maravilla para seguir invirtiendo”.

Más allá de la venta, la actual directiva quiere devolver a los primeros planos a los Esmeraldas: “Lo que quiere un inversor es tener buenos números, tener buenas ventas. Entonces, lo que estamos buscando primero es regresar al protagonismo, regresar a que la gente se sienta identificada con su equipo“.

¿Cómo fue el Apertura 2025 del Club León?

El segundo torneo del 2025 fue muy malo para la Fiera. Terminó en el puesto 17 con apenas 13 unidades, apenas un puesto y un punto más del sotanero. Fueron 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas, lejos de competir para ingresar a la Liguilla o Play-In.

