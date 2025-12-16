La final del Torneo Apertura dejó muchos momentos calientes y que serán recordados, algunos para bien, y otros… no tanto. Uno de ellos fue la caliente discusión entre Franco Romero y Juan Pablo Vigón, que se tomaron uno contra otro luego de la definición. Y esa áspera disputa terminó teniendo consecuencias negativas para ambos futbolistas.

Todo surgió cuando Romero le festejó en la cara el título y Vigón reaccionó con un golpe en la cabeza. En la tanda de penales, el volante de Tigres había puesto en apuros a Oswaldo Virgen antes de tirar su penal, y el pivote del Toluca se acordó luego. El argentino hizo uso de la frase ‘el que ríe último ríe mejor’, pero acabó causando la reacción del mexicano.

En el momento, luego del impacto del futbolista auriazul, se generó un entredicho con insultos entre los dos jugadores. En medio de los festejos, cuando las cámaras enfocaban la celebración, César Arturo Ramos expulsó a ambos mediocampistas. Ahora, un par de días después, se conocieron las multas para los que recibieron la tarjeta roja.

Romero festejó el título pero no estará en el próximo juego [Foto: Getty]

En primer lugar, la Comisión Arbitral le impuso dos jornadas de suspensión a Juan Vigón. En ese sentido, argumentaron lo siguiente: “por emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”. De este modo, se perderá los partidos del Clausura 2026 de Tigres UANL ante Atlético de San Luis (de visitante) y Pumas UNAM (como local).

No obstante, el otro castigo fue diferente. La Comisión de Árbitros otorgó una fecha de suspensión a Franco Romero. La explicación fue la misma: “por emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”. Con esta penalización, será baja para el debut de Toluca en el Clausura 2026 ante Monterrey (en condición de visitante).

La diferencia entre las suspensiones a Vigón y a Romero tiene que ver con la reincidencia en la acción del futbolista de Tigres. Juan Pablo ya había sido advertido por el juez por su ataque contra Virgen, y su episodio con el argentino decantó en las doble sanción. Por ello, uno estará dos jornadas afuera y otro sola una de cara al próximo campeonato.

