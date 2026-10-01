¿Dónde y en qué estadio juegan América vs. Cruz Azul por el amistoso internacional?

América y Cruz Azul se enfrentan este jueves por un nuevo Clásico Joven en Estados Unidos. El amistoso internacional se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, durante la pausa de la Liga MX.

América y Cruz Azul se enfrentan este jueves 1 de octubre por una nueva edición del Clásico Joven, en esta oportunidad fuera de México. El partido amistoso internacional tendrá como escenario el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California, Estados Unidos.

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El encuentro se disputará durante la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA. Ambos equipos aprovecharán el compromiso para mantenerse en actividad y no perder ritmo competitivo antes del regreso del campeonato mexicano.

¿Dónde juegan América vs. Cruz Azul?

El Clásico Joven se llevará a cabo en el Snapdragon Stadium, un moderno recinto deportivo situado en la zona de Mission Valley, en San Diego. El estadio pertenece a la Universidad Estatal de San Diego y comenzó a funcionar en 2022, por lo que es uno de los escenarios deportivos más nuevos de la ciudad.

El inmueble tiene capacidad para alrededor de 35.000 espectadores y fue diseñado como un espacio destinado a diferentes disciplinas y eventos. Allí disputa sus partidos como local el equipo de fútbol americano universitario de San Diego State, mientras que también recibe encuentros de fútbol profesional, conciertos y otros espectáculos deportivos.

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Dentro del fútbol, el Snapdragon Stadium es actualmente la casa de San Diego FC, que participa en la MLS, y también del San Diego Wave FC, equipo de la NWSL. Además, el recinto ha sido utilizado para partidos internacionales y distintas competencias de fútbol desde su inauguración.

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