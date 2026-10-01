¿Juega Miguel Borja? Las alineaciones de América vs. Cruz Azul por el Clásico Joven

América y Cruz Azul volverán a enfrentarse este jueves 1 de octubre por un nuevo Clásico Joven, aunque esta vez será en un amistoso internacional. El encuentro se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, desde las 20:30 horas del centro de México. La intención de ambos equipos es mantener el ritmo competitivo durante el fin de semana en el que no habrá jornada de Liga MX por la Fecha FIFA.
Las Águilas llegan a este compromiso después de conseguir una importante victoria por 4-2 frente a Necaxa en su último partido del campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Almada buscará aprovechar el amistoso para darle minutos a varios futbolistas y sostener el buen funcionamiento mostrado en la Liga MX.
Por su parte, Cruz Azul viene de protagonizar un partido de muchos goles ante Toluca, que terminó 3-3. La Máquina también tendrá la oportunidad de mantener en actividad a su plantel antes del regreso del torneo mexicano, por lo que el Clásico Joven servirá como una prueba importante para ambos equipos.
La alineación del América
- Luis Malagón
- Kevin Álvarez
- Santiago Bueno
- Santiago Ramos
- Franco Rossano
- Edwin Cerrillo
- Ícaro da Conceicao
- Alexis Gutiérrez
- Carlos Álvarez
- Derek Jiménez
- Alejandro Cárdenas
La alineación de Cruz Azul
- Andrés Gudiño
- Walter Ditta
- Gonzalo Piovi
- Alan Montes
- Ralph Orquín
- Alan Mozo
- Andrés Montaño
- Luka Romero
- Carlos Rodríguez
- Christian Ebere
- Juan Calero
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En sintesis
- América y Cruz Azul jugarán un Clásico Joven amistoso este 1 de octubre en San Diego.
- Guillermo Almada alineará un equipo alternativo en las Águilas tras vencer 4-2 a Necaxa.
- Cruz Azul enfrentará al América a las 20:30 horas tiempo del centro de México.