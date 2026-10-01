¿Juega Miguel Borja? Las alineaciones de América vs. Cruz Azul por el Clásico Joven

América se enfrenta a Cruz Azul en Estados Unidos por un amistoso en medio de la fecha FIFA.

América y Cruz Azul volverán a enfrentarse este jueves 1 de octubre por un nuevo Clásico Joven, aunque esta vez será en un amistoso internacional. El encuentro se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, desde las 20:30 horas del centro de México. La intención de ambos equipos es mantener el ritmo competitivo durante el fin de semana en el que no habrá jornada de Liga MX por la Fecha FIFA.

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Las Águilas llegan a este compromiso después de conseguir una importante victoria por 4-2 frente a Necaxa en su último partido del campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Almada buscará aprovechar el amistoso para darle minutos a varios futbolistas y sostener el buen funcionamiento mostrado en la Liga MX.

Por su parte, Cruz Azul viene de protagonizar un partido de muchos goles ante Toluca, que terminó 3-3. La Máquina también tendrá la oportunidad de mantener en actividad a su plantel antes del regreso del torneo mexicano, por lo que el Clásico Joven servirá como una prueba importante para ambos equipos.

La alineación del América

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Santiago Bueno

Santiago Ramos

Franco Rossano

Edwin Cerrillo

Ícaro da Conceicao

Alexis Gutiérrez

Carlos Álvarez

Derek Jiménez

Alejandro Cárdenas

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La alineación de Cruz Azul

Andrés Gudiño

Walter Ditta

Gonzalo Piovi

Alan Montes

Ralph Orquín

Alan Mozo

Andrés Montaño

Luka Romero

Carlos Rodríguez

Christian Ebere

Juan Calero

En sintesis