Dónde ver EN VIVO América vs. Cruz Azul por el Clásico Joven: canales de TV y streaming online

América y Cruz Azul se enfrentan este jueves por una nueva edición del Clásico Joven, esta vez en un amistoso internacional en San Diego. El partido tendrá transmisión por TV y streaming para los aficionados en México.

El Clásico Joven vuelve a escena este jueves 1 de octubre de 2026 en una edición especial fuera del territorio mexicano. América y Cruz Azul medirán fuerzas en un duelo de exhibición internacional aprovechando el parón del Torneo Apertura 2026 por la Fecha FIFA. El encuentro dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

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A pesar de tratarse de un compromiso amistoso en suelo estadounidense, la rivalidad histórica garantiza un choque con intensidad en el que ambos estrategas probarán variantes. Las Águilas buscarán la victoria ante su afición en Estados Unidos, mientras que La Máquina intentará imponer su ritmo de juego para mantenerse en óptimo estado competitivo de cara al cierre de la fase regular.

¿En qué canales transmiten el partido en México?

Los aficionados que deseen seguir de cerca todas las emociones de este choque de orgullo contarán con múltiples alternativas de transmisión tanto en televisión como en servicios digitales:

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa).

Canal 5 (Televisa). Televisión de Paga: TUDN.

TUDN. Streaming Online: ViX Premium.

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Panorama y presente de las escuadras

El conjunto azulcrema encara este compromiso con la intención de mantener la inercia del torneo y dar rodaje a elementos que buscan consolidarse en el once titular. Aunque el plantel cuenta con algunas ausencias debido a las convocatorias internacionales de sus seleccionados, la plantilla de Coapa mantendrá un cuadro sumamente competitivo.

Por su parte, el cuadro celeste asume este Clásico Joven como la oportunidad ideal para afinar detalles tácticos. La escuadra dirigida por su cuerpo técnico quiere aprovechar el choque en California para brindar espectáculo a la afición mexicana en el extranjero y afianzar la química de grupo antes de reanudar la actividad oficial en la Liga MX.

En sintesis

América y Cruz Azul jugarán el Clásico Joven este 1 de octubre en San Diego.

el Clásico Joven este 1 de octubre en San Diego. Snapdragon Stadium alberga el amistoso internacional a las 20:30 horas tiempo del centro.

internacional a las 20:30 horas tiempo del centro. Canal 5, TUDN y ViX Premium transmitirán el partido en vivo para México.