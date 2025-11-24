El cambio clave que tendrá la Liguilla de la Liga MX de cara al Clausura 2026

La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX está a punto de iniciar y solo quedan 8 equipos en carrera por el título: Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Rayados, Chivas, Xolos y Juárez sueñan con levantar el trofeo en apenas unas semanas.

Publicidad

Publicidad

En los últimos años, se ha implementado una instancia previa, el Play-In, que saca al 7° y 8° de la Fase Regular y los hace competir con el 9° y 10° por los dos lugares a los Cuartos de Final. Primer se enfrentan entre sí, y luego el perdedor juega ante el ganador del partido entre noveno y décimo.

La realidad que estos nuevos partidos no han sido un gran acierto al no generar interés en el público en general. Una de las razones es que estos partidos los disputan equipos que no suelen estar entre los favoritos a campeonar o que mejor juegan.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Ahora, acorde a la información de Marca, gracias a la propuesta de Javier Aguirre para poder convocar antes a los futbolistas de la Liga MX para la concentración final de la Selección Mexicana antes de debutar en la Copa del Mundo el 11 de junio, los dueños de los equipos decidieron jugar la Liguilla con los ocho primeros lugares de manera directa, como se acostumbraba antes.

Tras el torneo, habrá que ver si esta decisión sirva para que se descarte el Play-In de manera permanente, y que se premie al 7° y 8° tal como sucedía antes. Tras la disputa del torneo se verá de verdad si se descarta o volverá para jugarse tal como sucede desde el Apertura 2023.

¿Cómo fue el Play-In del Apertura 2025?

ver también Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los Cuartos de Final de la Liga MX

En lo que respecta al Play-In del actual torneo, Xolos y Juárez se midieron por el cupo para jugar ante el 2° del torneo, Tigres UANL. La Jauría resultó ganador y mandó a los Bravos a jugar ante el ganador de Pachuca vs. Pumas UNAM, que terminaron siendo los Tuzos. En el duelo definitorio, los de Benito Juárez se impusieron y enfrentarán a Toluca en la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

En síntesis