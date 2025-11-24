Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de los Cuartos de Final de la Liga MX

El Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y ya se conocen los 8 equipos que jugarán los Cuartos de Final de la Liguilla. Ya están los ocho equipos que jugarán la instancia final del certamen de la Primera División de México.

Ahora, el ente organizador del torneo dio a conocer los días y horarios de los compromisos de la fase eliminatoria que iniciará pronto. Los ocho equipos buscarán la consagración para hacer más grande a las instituciones que representan.

Partidos, días y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX

*Horarios de Ciudad de México

Toluca (1°) vs. Juárez(8°) Ida: miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 19:00 horas. Vuelta: sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:05 horas.

Tigres UANL (2°) vs. Xolos (7°) Ida: miércoles 26 de noviembre en el Estadio Caliente a las 23:00 horas. Vuelta: sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario a las 21:10 horas.

Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°) Ida: jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 20:07 horas. Vuelta: domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

América (4°) vs. Rayados (5°) Ida: miércoles 26 de noviembre en el Estadio BBVA a las 21:05 horas. Vuelta: sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas.



