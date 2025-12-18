El jugador de Tigres UANL que quiere irse para no perderse el Mundial 2026: ya habló con la directiva

Luego de perder la Final del Apertura 2025 de la Liga MX contra Toluca, Tigres UANL está listo para rearmarse y buscar pelear por un nuevo título en 2026. Guido Pizarro, quien continuará como DT de la institución regiomontana, ya sabe qué futbolistas se marcharán en el próximo mercado de pases y solo deberá preocuparse por qué posiciones deberá solicitarle a la directiva para reforzar.

A las posibles salidas de jugadores como Sebastián Córdova y Nicolás Ibánez, además del confirmado adiós de de Javier Aquino, ahora se suma la situación especial que está analizando Marcelo Flores. Y es que, de acuerdo a la información que brindó Mediotiempo, el joven nacido en Canadá no contempla el próximo semestre en Nuevo León por un claro desafío personal…

Dicho medio comunicación publicó este jueves 18 de diciembre en su portal: ”Una fuente al interior del club confirmó que habló con la directiva para tocar el tema de su futuro, buscando poder salir en el mercado invernal para poder tener minutos el próximo semestre”. El elemento con pasado en Arsenal de Inglaterra quiere ser considerado para la Copa del Mundo 2026 y sabe que, para ser convocado, deberá mostrarse en actividad constante estos meses.

Lo que sí es un hecho es que su salida de Tigres UANL no será del todo fácil. Marcelo Flores conserva un vínculo hasta diciembre de 2027 con el cuadro regiomontano y la propuesta que llegue a las oficinas del club tiene que ser favorable para todas las partes. Si el jugador ejerce presión… podríamos estar ante un inminente cambio de aire en este periodo de transferencias.

¿Cómo le fue a Marcelo Flores en 2025 con Tigres UANL?

Marcelo Flores acumuló seis juegos seguidos en el banco sin ver minutos (Getty Images)

En todo el año calendario, Marcelo Flores registró 1054 minutos y su participación se vio realmente mermada en la última etapa de este ciclo, ya que solamente tuvo cinco apariciones en todo el semestre. Sin lugar a dudas, el joven con pasado en el futbol inglés no es bien considerado por Guido Pizarro.

