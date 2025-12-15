Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

James Rodríguez da un giro total y aparece un equipo inesperado rumbo al Mundial 2026

Mientras busca un club profesional para seguir su carrera después de su reciente salida del León de México, James Rodríguez se entretiene formando parte de la Kings League como capitán en representación de Colombia.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
El equipo en el que apareció James Rodríguez.
© Getty ImagesEl equipo en el que apareció James Rodríguez.

El paso de James Rodríguez por México no fue el esperado. A nivel personal, el colombiano mostró destellos de su calidad y tuvo actuaciones destacadas, pero el Club León no logró reflejar su mejor versión durante la temporada. Esto generó que, pese al talento del mediocampista, el balance final de su estadía en el país fuera irregular y lleno de expectativas no cumplidas.

Publicidad

Tras su salida del León, James comenzó a explorar nuevas oportunidades para continuar su carrera profesional. Diversos clubes tanto en México como en Europa han mostrado interés, aunque hasta ahora ninguna negociación ha llegado a un cierre definitivo.

El objetivo del mediocampista es encontrar un equipo donde pueda jugar regularmente y recuperar el ritmo de competencia antes del Mundial 2026, que es el próximo gran objetivo de su carrera en donde buscará representar a Colombia de la mejor manera.

Mientras define su futuro en el fútbol profesional, James Rodríguez ha decidido mantenerse activo y visible, participando en la Kings League, el torneo de futbol 7 que ha ganado popularidad recientemente. Allí se desempeña como capitán, representando a Colombia.

Publicidad
La lista de Colombia con James como Capitán (@kingsleague_mex)

La lista de Colombia con James como Capitán (@kingsleague_mex)

Los equipos con los que fue vinculado

En cuanto a los rumores sobre su próximo destino, James ha sido vinculado con clubes como Pumas UNAM, el recién surgido Libertad de México, y varios equipos europeos que buscan un mediocampista creativo y con experiencia internacional. Sin embargo, hasta el momento nada se ha confirmado oficialmente, y el colombiano mantiene la cautela antes de tomar cualquier decisión definitiva.

Tras sus pasos por la Liga MX, Sergio Ramos y James Rodríguez podrían jugar juntos en Sudamérica

ver también

Tras sus pasos por la Liga MX, Sergio Ramos y James Rodríguez podrían jugar juntos en Sudamérica

En síntesis

  • James Rodríguez salió del Club León tras una temporada de resultados irregulares en México.
  • El mediocampista James Rodríguez actúa como capitán representante de Colombia en la Kings League.
  • Clubes como Pumas UNAM, Libertad y equipos europeos fueron vinculados con James.
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
La leyenda de la Selección Mexicana que sería ayudante de Rafa Márquez
Selección Mexicana

La leyenda de la Selección Mexicana que sería ayudante de Rafa Márquez

Pumas le cierra la puerta a James Rodríguez
Pumas de la UNAM

Pumas le cierra la puerta a James Rodríguez

Útima hora: Rafa Márquez, confirmado como próximo DT de México
Selección Mexicana

Útima hora: Rafa Márquez, confirmado como próximo DT de México

¿Por qué no juega Matthijs de Ligt en Manchester United vs. Bournemouth por la Premier League 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Matthijs de Ligt en Manchester United vs. Bournemouth por la Premier League 2025-26?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo