El paso de James Rodríguez por México no fue el esperado. A nivel personal, el colombiano mostró destellos de su calidad y tuvo actuaciones destacadas, pero el Club León no logró reflejar su mejor versión durante la temporada. Esto generó que, pese al talento del mediocampista, el balance final de su estadía en el país fuera irregular y lleno de expectativas no cumplidas.

Tras su salida del León, James comenzó a explorar nuevas oportunidades para continuar su carrera profesional. Diversos clubes tanto en México como en Europa han mostrado interés, aunque hasta ahora ninguna negociación ha llegado a un cierre definitivo.

El objetivo del mediocampista es encontrar un equipo donde pueda jugar regularmente y recuperar el ritmo de competencia antes del Mundial 2026, que es el próximo gran objetivo de su carrera en donde buscará representar a Colombia de la mejor manera.

Mientras define su futuro en el fútbol profesional, James Rodríguez ha decidido mantenerse activo y visible, participando en la Kings League, el torneo de futbol 7 que ha ganado popularidad recientemente. Allí se desempeña como capitán, representando a Colombia.

La lista de Colombia con James como Capitán (@kingsleague_mex)

Los equipos con los que fue vinculado

En cuanto a los rumores sobre su próximo destino, James ha sido vinculado con clubes como Pumas UNAM, el recién surgido Libertad de México, y varios equipos europeos que buscan un mediocampista creativo y con experiencia internacional. Sin embargo, hasta el momento nada se ha confirmado oficialmente, y el colombiano mantiene la cautela antes de tomar cualquier decisión definitiva.

En síntesis

