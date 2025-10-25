En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, León y Pumas UNAM se midieron este sábado 25 de octubre en el Nou Camp de la ciudad de León. Ambos equipos buscaban la victoria para seguir con chances de jugar los playoffs del torneo.

En un duelo sin anotaciones para ninguno de los dos, Ignacio Ambriz se vio obligado a mover el banquillo y darle ingreso a uno de sus mejores jugadores. Es por eso que en el complemento, a los 56 minutos de partido, el volante James Rodríguez saltó al campo de juego.

Su impacto fue tal que, un minuto después, el ex Real Madrid habilitó a Iván Moreno con un pase filtrado y este superó al defensa rival tras una buena jugada personal. El centro fue captado por José Alfonso Alvarado, que la empujó y abrió el marcador para la Fiera.

Para la mala fortuna de los Esmeraldas, José Juan Macías igualó para la visita a los 91 minutos de partidos y amargó a todo el estadio. Con este resultado, el dueño de casa, suma apenas 13 unidades, quedando a 3 de la última posición que da boleto al Play-In.

¿Cuándo vuelven a jugar James Rodríguez y León por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 16 del torneo de la Primera División de México, el conjunto que viste de verde jugará en condición de visitante ante América. El partido será el próximo sábado 1° de noviembre desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.