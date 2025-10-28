En las últimas horas ha estallado al bomba en Grupo Pachuca, y es que Jesús Martínez recibió una orden de aprehensión por la situación de derechos televisivos que tuvo con Fox Sports y su transmisión de partidos a través de Tubi. Esto se le sumó justo al tema de sus declaraciones hace un par de semanas sobre Gustavo Matosas e Ignacio Ambriz.

La afición se encontraba muy molesta y le pedía a Jesús Jr. que se deslindara del grupo y buscara darle una nueva oportunidad al equipo que ya tuvo un bicampeonato. Pero este problema se agravó cuando César Luis Merlo confirmó que la estrella, James Rodríguez no renovaría más con el conjunto esmeralda, por lo que las malas noticias se acumularon.

Y ante toda esta situación que se generó llegó el alivio que se esperaba y es que cabe mencionar que Jesús Martínez reveló que ellos tomaban las decisiones del grupo, pase lo que pase. Por ello la idea de no pertenecer a este grupo era uno de los ideales, de acuerdo con Fieramanía, el conjunto ya tendría en la lista a un posible comprador.

¿Grupo Pachuca venderá a León?

De acuerdo con Paco Arredondo de TUDN, en medio de esta locura se ha confirmado que hay un par de compradores que desean al Club León, uno de ellos sería nacional y otro internacional. De esta manera, en cuanto terminen las negociaciones no habría vuelta atrás y León dejaría de formar parte de Grupo Pachuca.

El problema de la venta

La misma fuente menciona que hay un problema y es que aunque se diera esta transacción, el plan que tiene Jesús Martínez es que se puedan quedar con el 40% de las acciones para conservar el control deportivo del conjunto, algo que sin duda tiene que ver con que la situación seguiría aún cuando lo vendan, puesto que seguirán teniendo el dominio.

