Bullaude reconoce las fortalezas de Pumas

Este miércoles el conjunto de Santos Laguna que ya suma cinco victorias consecutivas tendrá que medirse ante Pumas en el Estadio TSM. La escuadra Guerrera no contará en esta ocasión con su presidente en las gradas tras su reciente operación en la vesícula, pero el equipo está consciente de que deben seguir sumando.

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Bullaude opina sobre enfrentar a Pumas

En el duelo anterior frente a Querétaro golearon 5-0 al mejor visitante, por lo que ahora, Ezequiel Bullaude salió a dar unas palabras previo al duelo ante los universitarios, quienes al igual que ellos están deseosos de meterse a la zona de Liguilla. El mediocampista dejó en claro que pese a que cuentan con Keylor Navas se centran en todo el equipo.

“Nosotros jugamos contra Pumas y con 11 jugadores, que son 11 jugadores muy buenos y nosotros tratamos de hacer nuestro partido basado en los 11, no en un solo jugador, que aparte de Keylor (Navas) tienen jugadores muy bueno y tratamos de contrarrestar eso. Obviamente es un equipo con mucha calidad, que está en la misma situación que nosotros, así que va a ser un partido duro como todos y vamos a tratar con nuestras herramientas hacer lo mejor posible”. Ezequiel Bullaude

¿Qué tan complicadas están las cosas en la tabla?

Hay que recordar que con la goleada, lograron meterse a zona de Liguilla el sábado, pero con la victoria de Rayados el día domingo se colocaron ahora en la novena posición. De esta manera tienen que pelear con Pumas que también tienen 16 puntos y están dos peldaños por debajo de ellos, por lo que el que gana podría meterse.

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Aunque también mencionemos que esto dependerá de que Tijuana tampoco gane o de la diferencia de goles que se tengan en los partidos de los rivales directos. Por el momento el que gane del duelo entre los de Torreón y los del Pedregal será clave para dejar a uno con una ventaja menor y alejarse de manera considerable.

En síntesis