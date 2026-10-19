José Juan Macías a nada de regresar con Pumas

Este lunes se dio a conocer una buena noticia para Pumas, Esteban Solari y sobre todo para la afición. Y es que hay una posibilidad de que el equipo tenga un “refuerzo” para las últimas fechas de la fase regular, las cuales serán clave para que puedan conseguir su pase a la Liguilla tomando en cuenta que hay rivales complicados.

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Se trata del tan esperado regreso de José Juan Macías y es que de acuerdo con la información del periodista Fabrizio Domínguez de FOX el delantero ya habría completado el 60% del entrenamiento, pero aún estarían analizando su regreso inmediato ya que aún le hace falta acondicionamiento físico, que sería la última etapa.

¿Cuándo estará listo José Juan Macías?

La buena noticia para el conjunto universitario es que JJ Macías podría estar regresando en este mismo mes. La fuente menciona que la idea que han dado a conocer como una proyección es que pueda reaparecer el próximo 31 de octubre cuando la escuadra se mida ante Puebla, pero en caso de que no se diera ya habría fecha definitiva.

Su retorno a las canchas después de casi un año (11 meses) estaría asegurado para uno de los partidos más interesantes en el torneo, es decir, en la Jornada 16 cuando los auriazules reciban al América en el Estadio Olímpico Universitario, ya que mejor escenario que ese no podría tener Macías para hacerse presente con sus anotaciones.

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Hay que recordar que antes de su lesión logró ser ese jugador ofensivo clave para Efraín Juárez, ahora bajo las riendas de Solari tendrá que acoplarse al nuevo sistema, pero ha estado presente en algunos de los enfrentamientos del equipo, por lo que no sería un trabajo tan complicado sobre todo si se mide a un rival de jerarquía para conseguir boleto a Liguilla.

En síntesis