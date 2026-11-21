Santos Laguna recibe a León este sábado 21 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona. Santos Laguna viene de ganarle 2-0 a Atlante y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. León viene de empatar 1-1 con Chivas y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Santos Laguna y León
Santos Laguna (5-4-1): Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez, Emmanuel Echeverría, Eduardo Aguirre, Fran Villalba, Facundo Cáseres, Ezequiel Bullaude, Esteban Lozano. DT: Renato Paiva.
León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón, Christopher Mora, Edgar Guerra, Jesús Aldair Lara Sánchez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, José Alvarado. DT: Javier Gandolfi.
Bajas y ausentes de Santos Laguna y León
Santos Laguna:
- Efraín Orona (lesión isquiotibial)
- Diego González (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Bruno Amione (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Gustavo Henrique (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Alvaro Barreal (ausencia)
- Gabriel Bontempo (ausencia)
León:
- Luis Valadez (lesión en el pie)
- Ángel Estrada (ausencia)
- José Iván Rodríguez (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Santos Laguna y León: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio TSM Corona
- Historial: 31 cruces — Santos Laguna ganó 10, León ganó 15 y empataron 6
- Último antecedente: 22/02/2026: León 2-1 Santos Laguna