Uno de los grandes debe que tiene la Liga MX de cara a los años venideros es la vuelta de los ascensos y descensos a la Primera División, un condimento clave en el desarrollo de la competencia interna de los torneos. Un ítem que fomenta la competitividad entre los clubes más allá del título de campeón.

ver también Un equipo de la Liga MX tiene precio de venta y genera ilusión en los clubes de la Liga de Expansión MX

De un tiempo a estar parte, algunos clubes de la Liga de Expansión MX están luchando contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para cortar con esta medida que parecía preventiva pero que llegó para quedarse y ser un escudo para los equipos que por mérito deportivo deberían haber descendido.

Uno de los periodista que le están dando un seguimiento a este caso que llegó directamente al TAS, el tribunal de justicia de la FIFA, es Cántalo Camacho. A través de un video en YouTube dio detalles de las audiencias donde todas las partes dieron sus motivos.

Publicidad

Publicidad

Así lo relató el comunicador: “Fueron casi cinco o seis horas de audiencia y los argumentos fueron interesantes. Los del G6 (Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la U de G) argumentan que tienen que hacer todo lo posible para que la apertura sea en 2025-26 del ascenso“.

Y agregó: “Por su parte, los abogados de la FMF argumentan que sería 2026-27. Ambos casos son favorables para el fútbol mexicano. ¿A qué voy con esto? A que sí, hay una aceptación por parte de la Federación. Hay una aceptación tácita de que sí tiene que regresar el ascenso ya“.

Publicidad

Publicidad

Además, añadó: “Así que hay dos fechas muy claras. 2025-26, refiriéndose al siguiente torneo, o 2026-27, que será todavía en uno o dos años más. Ya no hay tiempo para más, esa es la clave, tarde que temprano va a tener que regresar el ascenso y descenso“.

ver también Sin Play-In y con una medida que perjudicará a muchos equipos: los cambios que se vienen en la Liga MX

Las audiencias continúan entre el G6 y la FMF

Por último, también comentó una cuestión clave para los clubes de la Segunda División de México: “Lo que van a pelear en la siguiente audiencia es que se quiten los certificados, que se quite el famoso tema de que haya cuatro certificados. Que ya no exista ese candado, que es muy obvio que termina por pesar“.