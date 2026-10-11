Gilberto Mora no estuvo presente en el partido de Xolos de este sábado contra FC Juárez, encuentro en el que Tijuana igualó 1-1 por la Liga MX. La joya mexicana volvió a estar ausente al igual que sucedió con los últimos dos juegos de la Selección Mexicana.

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Más allá de la ausencia de Gilberto Mora, quien ni siquiera estuvo en la banca de suplentes, Sebastián Abreu transmitió tranquilidad a toda la afición de Xolos y a todos los que ponen sus esperanzas en el joven del Tri.

Sebastián Abreu sobre Gilberto Mora

“Él sigue en el proceso de recuperación de la inflamación que tiene en la cadera. Tiene 17 años, está en un proceso de maduración, de crecimiento. Es un chico de 17 años donde tiene esfuerzos, volúmenes y cargas totalmente diferentes a las que debería tener un chico de 17 años, como en su momento le sucedió también a Lamine Yamal”, comenzó diciendo el técnico de Tijuana.

“Tiene inflamaciones y lo que nos preocupa es darle los tiempos. No hay ninguna lesión, no hay nada para alarmar y preocuparse. Hay que darle el tiempo y espacio correcto para que un chico de 17 años obviamente tenga una musculatura y articulaciones para el alto rendimiento”, agregó Sebastián Abreu.

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Pues que no es lesión, solo inflamación en la cadera… Esto dice Abreu sobre ‘Gil’ y por qué no jugó… ¿Será? O estamos aguantando a que el miércoles firme el contrato👀 📹: @fcjuarezoficial en YT https://t.co/SWp8hq2DEX — Pablo Cordero (@soypablocordero) October 11, 2026

“El futbol no es salud, el futbol es alto rendimiento y todo lo que es alto rendimiento trae secuelas. Para su edad tenemos que tener mucho cuidado para que no pase a mayores y controlar todo“, concluyó el entrenador de Xolos acerca de Gilberto Mora.

En relación al joven existe otra versión que indica que Gilberto Mora no está jugando porque el próximo 14 de octubre, cuando el mexicano cumpla los 18 años, se anunciaría su venta a un equipo europeo. En todo caso se sabrá en pocos días si esa es una especulación verdadera o falsa.

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En síntesis