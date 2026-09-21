Sebastián Abreu habló de los abucheos a Gilberto Mora en Hidalgo: “Es un ídolo del país”

El DT de Xolos Sebastián Abreu salió en defensa de Gilberto Mora luego de los abucheos en el Estadio Miguel Hidalgo con un gran elogio.

Gilberto Mora volvió a acaparar los reflectores antes de incorporarse a la Selección Mexicana dirigida por Rafa Márquez, al recibir abucheos por parte de la afición en un caldeado Estadio Miguel Hidalgo. Posterior al encuentro frente a Pachuca, el director técnico de Xolos Sebastián Abreu valoró la figura del juvenil de 17 años con un contundente elogio: “Es un ídolo del país“.

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En la actividad de la Jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga MX, Pachuca recibió a los Xolos de Tijuana en un compromiso donde la presencia de Gilberto Mora causó impacto de forma temprana. El mediocampista recibió una falta dentro del área por parte de Sergio Rodriguez y asumió la responsabilidad desde los once pasos para abrir el marcador al minuto 17, en una primera mitad donde La Jauría se fue al descanso con ventaja de 0-2.

Durante el complemento, con Salomón Rondón marcando el descuento para los locales, Abreu decidió modificar su esquema y retiró a Mora al minuto 63 para darle ingreso a José Rivero. A pesar de que diversos aficionados asistieron al inmueble hidalguense para observar el talento de la joya fronteriza, al abandonar el terreno de juego, el atacante fue despedido entre abucheos por la tribuna tuza.

Abreu defiende a Mora por los abucheos

Pachuca logró rescatar la paridad 2-2 sobre la hora con un segundo tanto de Rondón al minuto 90, pero la atención posterior se centró en la reacción del público hacia Gilberto Mora. Tras el partido, Abreu salió en defensa de su dirigido, atribuyéndole un estatus de trascendencia que supera los límites de Xolos para posicionarlo como un patrimonio del fútbol nacional.

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Sebastián Abreu no entiende ciertos abucheos a Gil Mora y reconoce el impacto que ha tenido el juvenil en el equipo.



“Lo tenemos que disfrutar todos. Nos cambió nuestra estructura diaria, de viajes, estamos con seguridad, entramos por las puertas porque estamos con un crack”. https://t.co/vGwsgYNbOd pic.twitter.com/OZ6jvr8lwy — PressPort (@PressPortmx) September 21, 2026

Cuestionado en la conferencia de prensa posterior al juego, “El Loco” compartió una firme postura sobre la conducta de los aficionados: “Interpreto de que, cuando tienes esa posibilidad de tener ese tipo de jugadores que no los vas a ver dentro de 10, 12 años, los tienes que disfrutar. Porque aparte defendieron tu país.“

El estratega charrúa reflexionó sobre el comportamiento de la tribuna y colocó al juvenil en un sitio privilegiado dentro del balompié mexicano. “A veces el fervor del partido te lleva a modificar. Pero yo no entiendo que le aplaudan, le pidan fotos, lo quieran, lo amen y después lo abucheen“, resaltó el DT. “Esa volatilidad que hay ante un ídolo del país, un ídolo de la selección… lo tenemos que disfrutar todos, independientemente de que esté como rival. Si la gente vino, tal vez fue la última vez que lo vio en vivo“, añadió Abreu.

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Mora, a la altura de Ronaldinho y Suárez para Abreu

Además de analizar la postura del público en Hidalgo, Abreu detalló la transformación logística que ha provocado la presencia de Gilberto Mora en el entorno operativo de Tijuana: “Para nosotros cambió totalmente lo que es nuestra estructura diaria y de viajes. Estamos con seguridad, entramos por la puerta de atrás. Tenemos que mandar el autobús directamente al avión porque estamos con un crack“.

Finalmente, el entrenador uruguayo comparó este fenómeno con la convivencia que sostuvo en el pasado junto a leyendas del fútbol internacional: “Todos los que hemos podido convivir con cracks como Ronaldinho, Falcao, Forlán o Suárez, que me ha tocado vivir esas experiencias, entendemos lo que nos toca vivir ahora. La visibilidad es mayor, mucha más gente y prensa sigue a Xolos por todo lo que hace Gil. Seguramente cuando se vaya, volveremos al hábitat natural que normalmente tiene el club en su historia“, concluyó.

En síntesis

Gilberto Mora anotó al minuto 17 y salió abucheado al 63 en Hidalgo.

y salió abucheado al 63 en Hidalgo. Sebastián Abreu defendió al jugador de 17 años catalogándolo como “ídolo del país”.

catalogándolo como “ídolo del país”. Logística de Xolos cambió totalmente en sus viajes por el jugador, según Abreu.