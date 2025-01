El 2025 inició con novedades en el mercado de pases y, más precisamente en el futbol de Colombia, un viejo conocido de México fue noticia por una decisión que tomó mucha relevancia. Problemas internos revelaron la salida de un DT que fue campeón hace poco.

Pese a haber ganado el Finalización 2024 y la Copa Colombia 2024, Efraín Juárez pegó el portazo en Atlético Nacional. El joven entrenador logró sus primeros títulos en este nuevo rol pero esto quedó opacada por la inesperada salida del Verdolaga.

El DT expresaba su postura en su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter: “Este asunto nunca tuvo que ver con cuestiones económicas y ahora estoy desempleado. Pronto me reuniré con mi familia en Barcelona”. Y agregó: “Ojalá hubiera habido una mejor comunicación. Gracias Atlético Nacional”.

Ahora, acorde a lo informado por Marca, la directiva del conjunto de Medellín tendría a tres candidatos para ocupar el puesto que dejó el mexicano: uno de estos sería Juan Carlos Osorio, actual director técnico de Xolos de la Liga MX. Alberto Gamero y Hernán Crespo son las otras opciones que consideraría el equipo.

La elección no es casualidad: El ex técnico de la Selección Mexicana ya dirigió a los colombianos y lo hizo en dos etapas: Del 2012 al 2015, y de 2019 a 2020. En las dos etapas al frente del equipo consiguió un total de cinco títulos: tres ligas, una copa y una supercopa.

¿Por qué se fue Efraín Juárez de Atlético Nacional?

Según el medio mencionado anteriormente, el motivo de la renuncia del ex jugador se debió a que la directiva comandada por Gustavo Fermani no consultó ningún movimiento del mercado de pases al estratega. El mexicano no fue consultado por los refuerzos ni por las bajas de ciertos jugadores.