El proceso de clasificación rumbo a la Copa del Mundo del 2026 sigue su curso y en apenas unos meses se conocerán a los 48 equipos que estarán presentes en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras algunas selecciones están encaminadas otras están sufriendo para clasificar.

ver también Expectativa total: México es uno de los países que más boletos pidió para el Mundial 2026

Una de esas selecciones que está sufriendo es Panamá, que tras dos jornadas de la Tercera Ronda, la última rumbo a la cita mundialista, está afuera de zona de clasificación luego de empatar de visitante ante Surinam e igualar de local contra Guatemala.

Por eso, los rumores de una posible salida del entrenador español Thomas Christiansen toman cada vez más fuerza y un nombre aparece para salvar a los Canaleros y conducirlos a una nueva edición del torneo más importante de selecciones.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Según la información del periodista José Miguel Domínguez, el cuadro panameño ya tuvo los primeros contactos con el entorno del director técnico Juan Carlos Osorio, quien estaría dispuesto a asumir el reto. Su última experiencia fue hace unos meses en la Liga MX a cargo de Xolos.

Así lo afirmó para la televisión local: “Ha tenido contactos con su entorno más cercano y el técnico colombiano, ni siquiera está sopesando el tema económico. Él sabe lo que significa llevar a la Selección de Panamá a un Mundial y rescatarla de esta posible debacle”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cómo se juega el repechaje clasificatorio al Mundial 2026? Formato, fecha y lugar

¿Cuántas selecciones nacionales dirigió Juan Carlos Osorio?

La primera selección que condujo el experimentado estratega fue la de México entre 2015 y 2018. Dirigió 52 partidos, logrando 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas, con un rendimiento del 69.23%. En 2018 asumió en Paraguay pero por motivos desconocidos renunció en febrero de 2019. Solo dirigió un partido, un amistoso ante Sudáfrica que terminó 1-1.