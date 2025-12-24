Toluca comunicó cambios en la directiva luego del bicampeonato de la Liga MX

Toluca ha tenido un 2025 histórico gracias al bicampeonato de la Liga MX que logró el equipo comandado por Antonio Mohamed. Unos días previos a fin de año, el club ahora dio detalles de ciertos cambios que se producirán en la directiva de cara al 2026.

La noticia más impactante es que Francisco Suinaga Conde retomará el cargo de Presidente Ejecutivo de Toluca, un rol en el que ya supo estar y el que dejó a finales de 2023. A su vez, la institución informó que Arturo Pérez Arredondo seguirá en el club.

El comunicado de Toluca

Además de mantener sus responsabilidades dentro del grupo empresarial de Valentín Diez, Arturo Pérez Arredondo continuará en Toluca como parte del Consejo Directivo. “Reconocemos y agradecemos profundamente la destacada labor durante su gestión que ha estado llena de grandes resultados en las áreas deportivas y corporativas”, comunicó la institución.

Según informó Toluca, estos cambios se producen con la intención de darle continuidad al proyecto deportivo que ha permitido lograr un bicampeonato histórico.

El comunicado de Toluca (@TolucaFC)

“Estamos convencidos de que Francisco Suinaga Conde asumirá esta nueva encomienda con el compromiso y la responsabilidad que lo distinguen”, concluyó el club en su comunicado. Toluca logró un bicampeonato de Liga MX por segunda vez en su historia e intentará en 2026 el tricampeonato, un hecho que nunca pudo conseguir.

Los refuerzos de Toluca

Con la idea de mentalizarse para el tricampeonato, Toluca ya empezó a negociar por distintos futbolistas y en las últimas horas se confirmó que Sebastián Córdova llegaría al club escarlata como jugador libre tras su salida de Tigres. Asimismo, Antonio Mohamed tiene la intención de incorporar un mediocampista más y podría haber algún que otro refuerzo más en la defensa.

