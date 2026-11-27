Repasa cuáles serán las señales que pasarán en directo cada una de las revanchas del fin de semana.

¡No queda nada! Este fin de semana se conocerá a los cuatro mejores equipos del Apertura 2026 e incluso ya se supieron las transmisiones para las vueltas de cuartos de final. La televisación mexicana confirmó qué canales y plataformas tendrán en sus pantallas los partidos definitorios de esta fase de la Liguilla de la Liga MX.

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El encuentro que dará comienzo a las revanchas de estos cuartos de final será el Atlas vs. Toluca, que contará con una múltiple cobertura este sábado en territorio nacional. El partido entre los de Crespo y los de Mohamed será transmitido a través de Canal 5 y TUDN (televisión), así como por ViX Premium y Layvtime (streaming online).

En la continuidad de esta ronda de la Fiesta Grande de la Liga MX, el América vs. Rayados tomará el centro de la atención en el ‘prime-time’ del sábado desde la capital. El compromiso entre los de Almada y los de Almeyda se podrá seguir por las mismas pantallas: Canal 5 y TUDN (televisión), más ViX Premium y Layvtime (streaming online).

Dando el puntapié inicial a la agenda del domingo, el Chivas vs. Pachuca llega para una definición infartante en la vuelta entre el superlíder y uno de los ‘cucos’ del torneo. Este juego será diferente a todos ya que solo se podrá sintonizar a través de Amazon Prime Video (streaming online), que tiene los juegos de local del Guadalajara.

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El último enfrentamiento de las revanchas de los cuartos de final del Apertura 2026 será el Cruz Azul vs. León, que cuenta con la serie prácticamente sentenciada. El duelo final de esta ronda de la Liguilla poseerá la cobertura de Canal 5 y TUDN (televisión), y también de los mencionados ViX Premium y Layvtime (streaming online).

FOX One no tendrá juegos de vuelta.

La gran diferencia entre las vueltas respecto a las idas de estos cuartos de final es que FOX One no tendrá monopolio sobre ningún juego. En esta ocasión, solo Amazon Prime se guarda el derecho absoluto sobre un partido, pero por un convenio previo al torneo. El resto de la programación irán todos por televisión tanto abierta como de cable.