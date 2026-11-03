No te pierdas toda la programación confirmada de la próxima fecha del campeonato del futbol mexicano.

Quienes aún no saben qué será de su futuro en la Liga MX de este segundo semestre del año, están a punto de descubrirlo. En un momento clave del certamen, es la hora de dar paso a la jornada 16 del Apertura 2026, la penúltima de esta fase regular. Los equipos no tienen más margen de error para clasificarse a la Fiesta Grande.

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¿Cuándo comienza la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX?

La siguiente fecha del campeonato del futbol mexicano está programada para dar inicio este viernes 6 de noviembre, un día que contará con una triple cartelera infartante. Todo arrancará a partir de las 19.00 horas, con un Necaxa-Xolos y San Luis-Juárez en simultáneo, que derivará posteriormente en Atlante-Santos Laguna a las 21.00 horas.

¿Cuál es el mejor partido de la jornada 16 del Apertura 2026 del Apertura 2026?

Sin lugar a dudas, el plato fuerte de la fecha será el Clásico Capitalino entre Pumas y América, a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro fue colocado en el ‘prime-time’ de la fecha (sábado a las 21.00 horas). Además, habrá otras dos grandísimas ofertas el fin de semana, como Toluca-Monterrey y Tigres-Cruz Azul.

Pumas recibe al América en un duelo crucial [Foto: Getty]

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Días, horarios y cómo ver la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, la programación para todos y cada uno de los partidos de la próxima fecha del torneo de Primera División:

Viernes 6 de noviembre:

Necaxa vs. Xolos: 19.00 horas por FOX y FOX One.

Atlético San Luis vs. FC Juárez: 19.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

Atlante vs. Santos Laguna: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN, Disney+ Premium, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App.

Sábado 7 de noviembre:

Tigres vs. Cruz Azul: 17.00 horas por Azteca 7, FOX y FOX One.

Atlas vs. Pachuca: 17.00 horas por ViX Premium.

Toluca vs. Monterrey: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

Pumas vs. América: 21.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

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Domingo 8 de noviembre:

Querétaro vs. Puebla: 18.00 horas por FOX y FOX One.

León vs. Chivas: 20.00 horas por FOX One.

Las posiciones antes de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX: