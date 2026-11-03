Quienes aún no saben qué será de su futuro en la Liga MX de este segundo semestre del año, están a punto de descubrirlo. En un momento clave del certamen, es la hora de dar paso a la jornada 16 del Apertura 2026, la penúltima de esta fase regular. Los equipos no tienen más margen de error para clasificarse a la Fiesta Grande.
¿Cuándo comienza la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX?
La siguiente fecha del campeonato del futbol mexicano está programada para dar inicio este viernes 6 de noviembre, un día que contará con una triple cartelera infartante. Todo arrancará a partir de las 19.00 horas, con un Necaxa-Xolos y San Luis-Juárez en simultáneo, que derivará posteriormente en Atlante-Santos Laguna a las 21.00 horas.
¿Cuál es el mejor partido de la jornada 16 del Apertura 2026 del Apertura 2026?
Sin lugar a dudas, el plato fuerte de la fecha será el Clásico Capitalino entre Pumas y América, a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro fue colocado en el ‘prime-time’ de la fecha (sábado a las 21.00 horas). Además, habrá otras dos grandísimas ofertas el fin de semana, como Toluca-Monterrey y Tigres-Cruz Azul.
Pumas recibe al América en un duelo crucial [Foto: Getty]
Días, horarios y cómo ver la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX:
En este desglose, la programación para todos y cada uno de los partidos de la próxima fecha del torneo de Primera División:
Viernes 6 de noviembre:
- Necaxa vs. Xolos: 19.00 horas por FOX y FOX One.
- Atlético San Luis vs. FC Juárez: 19.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.
- Atlante vs. Santos Laguna: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN, Disney+ Premium, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App.
Álvaro Morales menosprecia al Toluca y lo baja de la pelea por el Apertura 2026: “Existe el América y…”
Sábado 7 de noviembre:
- Tigres vs. Cruz Azul: 17.00 horas por Azteca 7, FOX y FOX One.
- Atlas vs. Pachuca: 17.00 horas por ViX Premium.
- Toluca vs. Monterrey: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
- Pumas vs. América: 21.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
Domingo 8 de noviembre:
- Querétaro vs. Puebla: 18.00 horas por FOX y FOX One.
- León vs. Chivas: 20.00 horas por FOX One.