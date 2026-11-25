La tecnología auguró lo que sucederá entre 'La Pandilla' y las 'Águilas' esta noche en el Estadio BBVA.

Por lo irregular que ha sido el trámite de ambos clubes en esta campaña, lo que ocurrirá hoy entre Rayados y América es una incógnita. Todos saben que los de Coapa en las Liguillas siempre tienen un as bajo la manga, pero la afición aún no se encuentra con sus jugadores. Del otro lado, Monterrey tiene calidad pero no se luce todavía.

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Este miércoles por la noche, se jugará el partido de ida de cuartos de final del Apertura 2026, con los Rayados abriendo la serie en condición de local. América cerró una fase regular mejor en posición en la tabla general, y por eso luego tendrá la chance de definir en casa. La Liguilla regalará tempranamente una llave espectacular.

En la antesala del arranque de la primera serie de Rayados y América en la Fiesta Grande, se dio a conocer la predicción oficial de la Inteligencia Artificial para el juego. A través de un modelo de prueba muy específico, la tecnología dio su candidato a ganar el primer encuentro de los cuartos de final y brindó el resultado exacto.

Según indicó la IA en su informe previo al duelo de ida, Monterrey vencerá por 1-0 al América en el arranque de la serie, este miércoles en el Estadio BBVA. En la simulación de la supercomputadora, luego de analizar más de treinta factores, se cliqueó el marcador y así lo arrojó la Inteligencia Artificial. Rayados saldría ganador del primer cruce.

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Con este resultado al cabo de los primeros noventa minutos de los cuartos de final del Apertura 2026, a las Águilas les alcanzaría ganar por la mínima en la revancha. Para los de Matías Almeyda, imponerse de local por un solo gol de diferencia es quedarse corto ya que América tiene a su favor que el empate global lo clasifica.

Rayados se quedaría el primer duelo [Foto: Getty]

En base al augurio de la Inteligencia Artificial, hay dos candidatos a goleador del juego: César Garza o Lucas Ocampos. La tecnología planteó que entre estos dos futbolistas estará quien marque el gol del triunfo de Rayados ante el América, en la ida de cuartos de final. Monterrey espera poder lograr una ventaja para mantener viva la ilusión de pelear por la Liga MX.